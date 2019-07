Surpriza unui șofer. Șarpe găsit în interiorul autoturismului său Surpriza de proporții pentru un șofer din Drobeta Turnu Severin. Un vecin l-a anunțat ca in autoturism se afla un șarpe. Acesta era ascuns la motor și avea o lungime de aproximativ un metru, susține Romania TV. Cel mai probabil șarpele a ajuns acolo dupa ce proprietarul mașinii a fost la un picnic cu familia. Speriat, omul a sunat la 112 pentru a-i veni in ajutor. Un echipaj de jandarmi au prins șarpele cu o ustensila speciala și l-au eliberat in Dunare. Doar in Mehedinți, de la inceputul anului și pana in prezent, jandarmii au intervenit in 10 cazuri de acest gen. Vezi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

