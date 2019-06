Stiri pe aceeasi tema

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de peste 52,26 miliarde de lei, la 30 aprilie 2019, in crestere cu 21,42% fata de nivelul existent in luna similara a anului trecut, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), preluate de Agerpres. Titlurile de stat…

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de peste 2,1 miliarde de lei, la 31 martie 2019, in crestere cu 13,6% comparativ cu nivelul de la 31 martie 2018, conform datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detineau cea mai mare pondere in cadrul activelor,…

- Activele nete ale celor 201 fonduri deschise si inchise, locale si straine, au crescut in luna martie cu 0,6%, pana la nivelul de 42,2 de miliarde de lei (8,86 miliarde de euro), inregistrand o crestere de 0,7% de la inceputul anului, in timp ce iesirile nete ale lunii au totalizat 24,6 milioane…