Surpriză TOTALĂ pe piața imobiliară: UNDE au SCĂZUT prețurile apartamentelor Dupa un plus de 1,2% in luna august, apartamentele (noi si vechi) disponibile spre vanzare in Romania au s-au apreciat si in septembrie – avansul s-a cifrat, insa, de data aceasta, la doar 0,6%, potrivit indicelui Imobiliare.ro, care releva scaderi de preturi in Iasi si Brasov, conform News.ro. O locuinta poate fi achizitionata, la nivel national, cu 1.272 de euro pe metru patrat util, fata de 1.264 de euro pe metru patrat util la finele sezonului estival.

