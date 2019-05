Stiri pe aceeasi tema

- Urmeaza cel puțin un an și jumatate cu creșteri de prețuri in Romania. Asta arata prognoza prezentata vineri de Banca Naționala, in raportul anual pentru inflație, scrie ProTV. La acest capitol al scumpirilor, in primele luni din 2019 țara noastra a fost campioana Uniunii Europene, potrivit Eurostat.…

- Ambasada Statelor Unite la Bucuresti a transmis cu ocazia Zilei Mondiale a Libertatii Presei ca amenintarile recente la adresa reporterilor de investigatie din Romania nu isi au locul intr-o societate democratica. In anul 2016, Ambasada SUA analiza intr-un document orientarea, calitatea si proprietarii…

- Romania este țara cu cea mai mica rata a depresiei cronice din Europa, potrivit datelor unui studiu Eurostat, cu un procent de 1,5% al depresivilor cronici, media europeana fiind de 7,1%. Pe intreg teritoriul UE, o incidența mai mare a afecțiunii a fost inregistrata in randul femeilor, transmite…

- Un singur stat membru al Uniunii Europene - Cipru - a avut anul trecut un deficit guvernamental (calculat pe baza metodologiei ESA 2010, sistemul conturilor europene - n.r.) mai mare de 3% din PIB, in timp ce Romania a avut un deficit bugetar de 3% din PIB, potrivit unei estimari preliminare publicate…

- Romania se situeaza pe locul 7 in clasamentul statelor membre ale Uniunii Europene privind rata șomajului, cu 3,8%, potrivit datelor din februarie 2019, publicate de Eurostat, informeaza Mediafax.Citește și: Ministerul lui Teodorovici, CIFRE OFICIALE - In 2019, deficitul comercial al Romaniei…

- Deputatul PNL de Braila Antoneta Ionita sustine ca, de trei ani de zile, Planul National de Control al Cancerului este ingropat in sertarele Ministerului Sanatatii, desi in Romania se inregistreaza anual 48.300 de decese provocate de cancer, iar tara noastra se situeaza cu mult peste media Uniunii…

- La workshop-ul „Politici publice in domeniul cancerului pulmonar”, s-au reunit reprezentanti ai asociatiilor de pacienti, specialisti si decidenti din sistemul de sanatate. In conditiile in care, in Romania, anual, sunt diagnosticate peste 10.000 de cazuri noi de cancer pulmonar, a fost subliniata importanta…

- Aproximativ 825.000 de persoane au dobandit in 2017 cetatenia unui stat membru al Uniunii Europene, in scadere fata de 995.000 de persoane in 2016 si 841.000 in 2015, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Din totalul numărului de persoane care au dobândit…