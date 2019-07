Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj, FCSB, Viitorul și CSU Craiova vor juca in aceasta saptamana in preliminariile cupelor europene. CFR Cluj va juca miercuri in turul II al preliminariilor UEFA Champions cu Maccabi Tel Aviv. Joi vor juca FCSB, U Craiova și Viitorul in turul II din preliminariile Europa League. ...

- CFR Cluj debuteaza in turul secund al preliminariilor Ligii Campionilor, contra echipei israeliene Maccabi Tel-Aviv. Partida se va juca astazi, de la ora 21:00, in Gruia, va fi transmisa pe TV Digi Sport, Look Plus și liveTEXT pe GSP.ro. ...

- Telekom Sport anunta ca va transmite in direct meciurile din Liga 1, cu doar o zi inainte de startul sezonului 2019-2020. "Liga 1 se vede in continuare la Telekom Sport. Conform traditiei, toate meciurile etapei vor putea fi urmarite in direct pe canalele noastre, runda de runda", se arata…

- CSU Craiova debuteaza astazi in turul I preliminar al Europa League, impotriva azerilor de la Saibail FK, iar jucatorii lui Corneliu Papura sunt ingrijorați ca vor juca pe teren sintetic. Partida se va juca de la ora 19:00 și va fi transmisa pe TV Digi Sport 1, Look Plus și liveTEXT pe GSP.ro. Vezi…

- Incepand de luni, 17 iunie, matinalii de la Antena 1 puncteaza o noua premiera in televiziune. Gasca vesela de la Neatza cu Razvan si Dani parasește platoul de televiziune si se muta in Delta Dunarii pentru o saptamana. Este pentru prima oara cand o emisiune din Romania transmite, live, din locul considerat…

- Costin Ștucan il are invitat ACUM pe Alin Buzarin, rubricandul GSP. Cei doi vor discuta despre finala Cupei Romaniei, dintre Astra Giurgiu și Viitorul. Partida este una vitala pentru stabilirea ultimei echipe calificate in Europa. Urmarește dialogul dintre cei doi jurnaliști AICI Inainte de Astra Giurgiu…

- CSU Craiova și FCSB se joaca duminica, de la ora 21:00, in etapa a 8-a din play-out. Partida este una vitala pentru echipa roș-albastra. CSU Craiova - FCSB va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Plus Daca roș-albaștrii pierd sau fac egal in Banie, iar CFR Cluj…

- FC Viitorul a postat pe site ul oficial clasamentul celor mai importanti jucatori in partidele directe dintre primele patru echipe ale clasamentului Ligii 1, CFR Cluj, FCSB, CSU Craiova si FC Viitorul. S au luat in calcul golurile si pasele decisive in sezonul regulat, play off si Cupa Romaniei, rezultand…