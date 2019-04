Stiri pe aceeasi tema

- Surse din PSD confirma informația potrivit careia Claudia Țapardel, in prezent europarlamentar PSD, este luata in calcul de catre conducerea partidului pentru Ministerul Romanilor de Pretutindeni. Decizia finala va aparține conducerii PSD, in urma negocierilor din partid, ce va merge cu aceasta…

- Ion Cristoiu a declarat, miercuri, la emisiunea 100 de Minute, moderata de Alessandra Stoicescu, de la Antena 3, ca Tudorel Tader trebuie sa dispara din Guvernul Dancila. Ctește și: PNL si USR, motiune pe Justitie. Gorghiu, mesaj catre Toader 'Eu cred ca remanierea e puțin in legatura…

- Votul final pentru motiunea simpla intitulata "Tudorel Toader si PSD - ALDE, luati mainile murdare de pe Justitie", initiata de 91 de deputati PNL si USR, va fi dat astazi. PNL si USR au depus moțiunea in plenul Camerei Deputatilor pe 20 februarie. La ora 11:30 va avea loc o ședinta de grup,…

- Intr-o discutie cu Ionel Danca, purtatorul de cuvant al PNL, ministrul de Externe, Teodor Melescanu, sustine ca nu a avizat niciun mandat pentru ambasadorul Romniei la Bruxelles, Luminita Odobescu, in cazul Kovesi. Melescanu spune ca Tudorel Toader e responsabil pentru votul dat de Luminita Odobescu…

- In urma cu trei luni, PSD a luat decizia schimbarii mai multor miniștri din Guvernul Dancila. Unele schimbari au fost acceptate de catre președintele Klaus Iohannis, altele - Lia Olguța Vasilescu, Ilan Laufer, Mircea Draghici- au fost respinse in tot acest timp. De o luna și jumatate, Romania deține…

- Agentul Romaniei la CEDO va fi transferat de la Ministerul de Externe sub autoritatea ministrului Justitiei. Mutarea, ceruta insistent de Tudorel Toader, se va realiza prin ordonanta de urgenta, imediat dupa adoptarea bugetului de stat, sustin surse politice pentru Adevarul. MAE si-a dat acordul. Decizia…

- Fosti ministri ai Justitie demoleaza scuzele pe care le-a gasit Tudor Toader, în fata valului urias de critici ca urmare a atrocitatilor comise de cei eliberati în baza legii recursului compensatoriui.