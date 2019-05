Stiri pe aceeasi tema

- Fostul șef SRI, George Maior, a fost citat de catre procurorii Secției de anchetare a magistraților pentru 23 mai, in dosarul privind extradarea lui Nicolae Popa, in care Laura Codruța Kovesi are calitatea de inculpat, au precizat surse judiciare, pentru MEDIAFAX. In acest dosar, au fost audiați,…

- Audiat în dosarul în care Koveși e cercetata pentru aducerea în țara a lui Nicolae Popa, fostul vicepremier Gabriel Oprea a ținut sa precizeze ca nu s-a „tras de șireturi” cu fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, și el venit azi în fața procurorilor. Liderul…

- Fostul prim-adjunct al Serviciului Roman de Informatii (SRI), Florian Coldea, a declarat, joi, dupa aproape patru ore petrecute in Sectia de ancheta a magistratilor, ca a fost audiat in calitate de martor, precizand ca nu a luat la cunostinta de nicio imprejurare in care Kovesi sa fi comis vreo infractiune.…

- Fostul ministru al Apararii Gabriel Oprea este audiat la Sectia speciala pentru investigarea magistratilor in dosarul privind extradarea fostului director FNI Nicolae Popa, in care este anchetata Laura Codruta Kovesi."Sunt citat ca martor intr-un dosar, cand ma intorc, o sa va spun. Acum aflam",…

- Florian Coldea, fost prim adjunct al directorului Serviciului Roman de Informatii, a fost citat in data de 16 mai la Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) pentru a fi audiat in dosarul privind aducerea in tara a fostului director FNI Nicolae Popa. Potrivit Agerpres, care citeaza…

- Surse judiciare au precizat, pentru MEDIAFAX, ca fostul prim adjunct al Serviciului Roman de Informatii (SRI), Florian Coldea, urmeaza sa fie audiat, in cursul lunii mai, de catre Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie in dosarul Laurei Codruta Kovesi. De altfel, Coldea s-a prezentat, luni,…

- Fostul prim adjunct al Serviciului Roman de Informatii, Florian Coldea, urmeaza sa fie audiat in luna mai de catre procurorii Sectiei de anchetare a magistratilor in dosarul privind extradarea lui Nicolae Popa. Coldea s-a prezentat, luni, la sediul structurii pentru a-si ridica citatia aferenta, dupa…

- Fostul prim adjunct al Serviciului Roman de Informații, Florian Coldea, urmeaza sa fie audiat in luna mai de catre procurorii Secției de anchetare a magistraților in dosarul privind extradarea lui Nicolae Popa. Coldea s-a prezentat, luni, la sediul structurii pentru a-și ridica citația aferenta.CITEȘTE…