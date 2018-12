Stiri pe aceeasi tema

- UDMR a depus, luni, la Parlament, un proiect pentru „transpunerea in legislatie a prevederilor privind popoarele conlocuitoare din Rezolutia de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918”. Acesta prevede, intre altele, posibilitatea infiintarii, unor regiuni de dezvoltare separate, care pot obtine „un statut…

- UDMR, proiect pentru „un statut de autonomie speciala” in județele cu mulți maghiari. Astfel, Uniunea Democrata Maghiara din Romania (UDMR) a depus luni, 3 decembrie, la Parlament, un proiect pentru „transpunerea in legislatie a prevederilor privind popoarele conlocuitoare din Rezolutia de la Alba Iulia…

- UDMR a depus, luni, la Parlament, un proiect pentru ”transpunerea in legislatie a prevederilor privind popoarele conlocuitoare din Rezolutia de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918”. Acesta prevede, intre altele, posibilitatea infiintarii, prin lege, a unor regiuni de dezvoltare separate, iar aceste…

- UDMR a depus luni, în Parlament, un proiect de lege prin care cere &"transpunerea în legislatie a prevederilor privind popoarele conlocuitoare din Rezolutia de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918&", a transmis Uniunea printr-un comunicat de

- UDMR a venit, luni, in fața Parlamentului cu un nou proiect care prevede, printre altele, inființarea unor regiuni separate care sa poate avea "un statut de autonomie speciala pentru judetele care apartin unor regiuni istorice sau in care o minoritate nationala istorica are o proportie semnificativa".…

- Subpunctul 1. al punctului III, din Rezolutia Adunarii Nationale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 prevede: "Deplina libertate nationala pentru toate popoarele conlocuitoare. Fiecare popor se va instrui, administra si judeca in limba sa proprie prin indivizi din sanul sau si fiecare popor va…

- UDMR a depus luni, in Parlament, un proiect de lege prin care cere ”transpunerea in legislatie a prevederilor privind popoarele conlocuitoare din Rezolutia de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918”, a transmis Uniunea printr-un comunicat de presa. Printre prevederile initiativei legislative, se numara…

- Romanii de pretutindeni care vin de 1 Decembrie in Orașul Marii Uniri, locul in care spiritul sarbatorii se simte mai bine ca oriunde, vor fi ospatați cu o masa populara la care vor fi servite, gratuit, 36.000 de porții de mancare. Surpriza pregatita de organizatori este ca, in acest an, oamenii vor…