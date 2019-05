Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul echipei Hapoel Haifa, Gabriel Tamas, care a fost surprins în martie baut la volan si conducând cu viteza excesiva, s-a îmbatat din nou, la o petrecere organizata în ajunul Zilei Nationale a Israelului, la 8 mai, informeaza News.ro.Patronul clubului, Yoan Katz,…

- Gabriel Tamas a avut parte de o primire extrem de calduroasa din partea colegilor si suporterilor. Acesta a fost imbratisat de coechipieri si aplaudat de fanii veniti la stadion. "Ma simt liber, am speranta ca totul se va rezolva rapid", a spus Gabriel Tamas. Gabriel Tamas, DESFIINTAT…

- Gabriel Tamas (35 de ani) primeste inca o veste proasta. Va ramane in arest la domiciliu in Israel, dupa ce a fost prins conducand cu 205 km/ora sub influenta bauturilor alcoolice.Asta inseamna ca sezonul din Israel s-a incheiat pentru Gabi Tamas, care nu va prinde ultimele doua etape din…

- Gabriel Tamaș ramane inca in arest la domiciul in timpul Paștelui Evreiesc. Deși se preconiza ca va fi eliberat, romanul va ramane cel puțin inca opt zile in arest la domiciliu, dat fiind faptul ca urmeaza Paștele Evreiesc, care dureaza intre 19 in 26 aprilie, timp in care tribunalul este inchis,…

- Fundasul echipei Hapoel Haifa, Gabriel Tamas, in cazul caruia instanta a hotarat sa fie plasat in arest la domiciliu, va ramane totusi in arest, politia contestand decizia de miercuri, relateaza gsp.ro.

- Gabi Tamaș a fost arestat la domiciliu, conform Romania TV. Acesta a fost audiat astazi de magistrați pentru mai bine de doua ora, iar instanța a decis sa il plaseze in arest la domiciliu. Gabi Tamas a fost prins la volan cu o alcoolemie de trei ori mai mare decat cea legala si a condus cu…

- Reținut de poliția israeliana pentru ca a condus cu viteza peste limita legala și in stare de ebrietate, Gabriel Tamaș nu este singurul vinovat pentru ceea ce i s-a intamplat, considera patronul echipei Hapoel Haifa. "Jucatorul a greșit, dar au greșit și alții. Ma refer la cei care au fost alaturi de…

- Conform presei din Israel, citata de dcnews.ro, patronul lui Hapoel a aflat la randul sau de problemele mari din viata extra-sportiva a lui Tamas. Desi contractul era deja semnat, Yoav Katz i-a trimis clar un mesaj internationalului: fie semneaza un contract aditional, prin care accepta o clauza…