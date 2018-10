Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a achizitionat deja un hotel in statiunea Poiana Brasov, pentru care se pare ca ar fi platit doua milioane de euro. Dupa deschiderea unei cafenele in centrul Constantei, dar si dupa ridicarea unui bloc de locuinte in nordul statiunii Mamamaia, Simona Halep muta in continuare curajos…

- Afalt in mare forma, Cristi Borcea se gandeste sa revina si in fotbal. "Nu se pune probleme sa revin acum in fotbal“, le-a spus Cristi Borcea celor de la fanatik.ro . Și totusi, conform aceleaisi surse, primarul Floretin Pandele se gandeste sa-l convinga pe afacerist sa cumpere 51% din actiunile FC…

- Peste 1.500 de puieti de copaci au fost saditi, la sfarsitul anului trecut, pe bulevardul Nicolae Grigorescu, din Sectorul 3 al Capitalei, iar la scurt timp au inceput sa se usuce. Primaria Sectorului 3 a dat peste 200.000 de euro pe amenajarea peisagistica a acestei zone, fiind plantați peste 1.500…

- In aceasta vara, un numar de 479 de ansambluri de locuinte (apartamente si vile) se aflau la vanzare in Bucuresti si localitatile din imprejurimi, din care 347 se aflau in constructie, iar 132 erau deja finalizate. Per ansamblu, numarul de locuinte...

- Primaria condusa de Gabriela Firea promite, din nou, reguli dure pentru taximetriști. De data aceasta vrea sa introduca, în zonele aglomerate, un sistem de comanda similar celui de la aeroportul Otopeni.

- Edilul a mai spus ca lista este deschisa, bucurestenii avand posibilitatea sa informeze municipalitatea cu privire la strazi ce nu se afla in proiect. continuare (Articol din sectiunea Masini Noi / News )

- Unitatea administrativ teritoriala Negru Voda urmeaza sa construiasca un ansamblu de locuinte sociale in orasul Negru Voda, din judetul Constanta. Primaria a depus la Agentia pentru Protectia Mediului un memoriu de prezentare pentru eliberarea avizului de mediu pentru proiectul mentionat. Terenul pe…

- Agenția Naționala pentru Locuințe, prin constructorul care a caștigat licitația, a demarat lucrarile pentru blocurile de apartamente și de garsoniere destinate tinerilor, in orașul prahovean Boldești-Scaeni. Reprezentanții ANL au preluat temporar, de la Primaria orasului Boldesti-Scaieni, amplasamentul…