- O femeie din Ploiesti a reclamat ca i-a fost spart magazinul. Politistii au avut parte de o surpriza. Administratorul magazinului si-a dat seama de cele intamplate de abia cand a fost facut monetarul. Din casa de marcat lipsea a o suma importanta de bani. S-a dus glont la politie si a povestit tot ce…

- Pe parcursul a sapte zile, polițiștii rutieri au acționat, la nivel national, verificand modul in care conducatorii auto si pasagerii folosesc centura de siguranța și dispozitivele de fixare in scaune pentru copii. Actiunea a facut parte din calendarul de activitati al Organizatiei Politiilor Rutiere…

- O serie de perchezitii domiciliare efectuate la doua cluburi de noapte și la locuințele mai multor persoane din judetul Mures de catre politistii de la Judiciar, secondati de trupe speciale, a avut ca efect destructurarea unei retele de proxeneti. 4 membrii ai gruparii au fost incatusati si trimisi…

- Polițiștii din Calarași, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T, au destructurat o grupare infracționala specializata in trafic de minori și proxenetism.

- Politistii rutieri cerceteaza trei persoane care au condus ieri autovehicule pe drumurile publice desi nu detin permise de conducere. Una dintre ele a fost implicata in producerea unui accident de circulatie pe raza municipiului Baia Mare. Ieri, 12 martie, un tanar de 18 ani din Baia Mare s-a prezentat…

- Politistii din Baia Sprie au continuat activitatile pe drumurile publice pentru siguranta participantilor la traficul rutier. In perioada 10 – 12 martie acestia au actionat pentru prevenirea si combaterea accidentelor de circulatie pe fondul efectuarii depasirilor neregulamentare. Au fost oprite pentru…

- Trei barbați acoperiți cu glugi au spart geamul unei mașini din care au sustras doua genți in care credeau ca se afla laptopuri. Surpriza lor a fost cand și-au dat seama ca gențile sunt pline cu scule și nu cu laptoptop-uri așa cum cel mai probabil au banuit. Chiar și așa prejudiciul cauzat este…

- Circulatia rutiera este restrictionata pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta, vineri, pana la ora 17.00, ca urmare a unor lucrari de reparatii.Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, in intervalul orar 10.00-17.00 vor avea loc lucrari de reparatii pe Autostrada A2 Bucuresti – Constanta,…

- Un barbat a fost retinut, iar o cantitate de peste 1.900 de kg de tutun a fost ridicata in urma unor perchezitii efectuate in municipiul Bucuresti si in cinci judete. Potrivit unui comunicat emis, joi, de Inspectoratul General al Politiei Romane, politistii Inspectoratului de Politie Judetean…

- Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, astazi, in intervalul orar 09:00-17:00, pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti circulatia rutiera este restrictionata pe a doua banda a sensului catre Capitala, intre kilometrii 79 si 55, din cauza lucrarilor care se executa pentru inlocuirea parapetelui…

- Multe dintre faptele sesizate politistilor in ultimele zile sunt infractiuni contra patrimoniului. Victimele au declarat ca au ramas fara diferite sume de bani sau telefoane mobile pe care le-au purtat in buzunarele laterale, in zone aglomerate din municipiul Baia Mare. Aceste infractiuni pot fi prevenite…

- Duminica, 4 martie, politistii Biroului de Ordine Publica din cadrul Politiei municipiului Baia Mare au fost sesizati ca o femeie a fost muscata de un caine. La fata locului politistii au constatat ca femeia, in varsta de 59 de ani, care se plimba pe strada Podul Viilor a fost muscata la nivelul antebratului…

- In ultima saptamana, politistii de la transporturi au constatat 75 de infractiuni comise in zona statiilor de cale ferata, porturilor sau aeroporturilor si au aplicat 48 de sanctiuni contraventionale, pentru neregulile depistate in aceste zone. In perioada 23 februarie – 2 martie, sub coordonarea Directiei…

- Peste 100 de infractiuni comise in zona garilor, porturilor sau aeroporturilor au fost constatate in ultima saptamana de catre politisti, care au dat peste 200 de amenzi in valoare de aproximativ 72.000 de lei si au confiscat bunuri in valoare de 350.000 de lei, conform Politiei Romane. In…

- Consecintele conducerii cu viteza sunt de multe ori tragice: pierderea unor vieti omenesti sau ranirea grava a unor persoane care pot ramane cu sechele pentru tot restul vietii. Pentru cresterea gardului de siguranta rutiera si reducerea victimizarii populatiei prin accidente rutiere, sambata, 17 februarie,…

- Politistii au gasit, in aceasta saptamana, 195 de persoane disparute sau pe numele carora existau mandate emise de instantele de judecata.Astfel, in perioada 9 - 15 februarie, politistii din intreaga tara, sub coordonarea Directiei de Investigatii Criminale a Politiei Romane, au depistat 134…

- Dincolo de prejudecațile care poate inca persista printre straini in ceea ce privește Romania, Alba Iulia este o surpriza placuta pentru cei care o viziteaza. Istorie, ziduri, catedrale, piațete, cafea și bere, oameni minunați, muzee și ghizi competenți, sunt doar cateva dintre imaginile cu care au…

- In ultima saptamana, 69 de șoferi care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi au fost depistați de polițiștii Brigazii Autostrazi și Misiuni Speciale a Poliției Romane. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 227 km/h, pe autostrada A1. In perioada 5 – 11 februarie a.c., polițiștii Brigazii Autostrazi…

- In urma actiunilor desfasurate pentru prevenirea si combaterea delictelor silvice, politistii au constatat 136 de infractiuni, au aplicat aproape 2.000 de sanctiuni contraventionale si au confiscat peste 1.000 de metri cubi de material lemnos, precum si autovehicule. De la inceputul lunii februarie,…

- Politistii au aplicat sambata amenzi de aproximativ 3.500.000 de lei si au lasat temporar fara permis 537 de soferi. Potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES de Inspectoratul General al Politiei Romane, sambata au ramas temporar fara permis peste 530 de soferi, aproape 140 de persoane au fost…

- Un cetațean italian, urmarit de autoritațile din Italia, pentru bancruta frauduloasa, a fost depistat de polițiștii romani, cu sprijinul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane. La data 6 februarie a.c., politistii din Alba Iulia au depistat, pe raza municipiului, un barbat,…

- Politistii continua actiunile de control in trafic, alaturi de reprezentanti ai Registrului Auto Roman Maramures. O astfel de actiune organizata pentru depistarea soferilor care conduc pe drumurile publice autoturisme ce nu indeplinesc conditiile tehnice pentru circulatia in conditii de siguranta, a…

- Cel despre care se spune ca “a inventat” handbalul feminin la Bucuresti si a reusit sa duca la cea mai inalta performanta CSM Bucuresti castigand Liga Campionilor este curtat pentru a revigora handbalul baimarean. Este vorba despre Constantin Caliman care ar putea devein presedintele CS Minaur Baia…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in ultimele zile, la frontiera verde, pe comunicații și in PTF, peste 14.400 pachete cu țigari de proveniența ucraineana care urmau sa ajunga pe piața neagra de desfacere. In data de 2 februarie, in jurul orei…

- Peste 30 de politisti de investigatii criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, cu sprijinul luptatorilor Serviciului de Actiuni Speciale si Directiei de Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, au efectuat 11 perchezitii domiciliare…

- Polițiștii din Prahova și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane au reușit prinderea in flagrant a unui barbat banuit de comiterea mai multor furturi. In aceasta dimineața, au efectuat 4 percheziții la domiciliile unor suspecți in aceeași cauza. In seara zilei de 30 ianuarie a.c.,…

- Coco Paun, fostul iubit al Biancai Dragușanu, prins de 48 de ori fara permis auto. Polițiștii rutieri au oprit sambata, 27 ianuarie, pentru control in trafic, pe DN 14, in localitatea Ruși, in județul Sibiu, un autoturism condus de un barbat – in varsta de 45 de ani – din Targu Jiu, județul Gorj. In…

- Politistii efectueaza, marti dimineata, 22 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 5.000.000 de lei prin comiterea de infractiuni economice in domeniul comercializarii de produse in mediul online, urmand sa fie puse in aplicare patru mandate de aducere la audieri. …

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au facut, in ultima saptamana, 42 de perchezitii, in urma carora au dispus masuri asiguratorii in valoare de aproape 13.000.000 de lei.

- Polițiștii din Calarași au reținut 9 persoane și au ridicat 160 de kilograme de tutun marunțit, in urma a 18 percheziții efectuate ieri, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane, in județul Calarași și in municipiul București. La data de 22 ianuarie a.c., polițiștii Inspectoratului…

- Politistii au intervenit, in ultimele 24 de ore, la aproape 2.600 de evenimente, au aplicat peste 8.200 de sanctiuni contraventionale in valoare de 2,8 milioane de lei si au constatat 622 de infractiuni. De asemenea, au fost retinute 509 permise de conducere.Citeste si: Atac FARA PRECEDENT…

- Politistii de investigare a criminalitații economice din Prahova și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane efectueaza, luni dimineața, 20 de percheziții la sediile unor societați comerciale și la locuintele unor persoane banuite de comiterea unor infracțiuni economice, in municipiul București…

- Peste 1.200 de exploatari forestiere, ocoale silvice si locuri de depozitare a lemnul au fost verificate de Politia Romana in ultimele doua saptamani si in urma activitatilor desfasurate politistii au indisponibilizat aproape 400 de metri cubi de lemn, au aplicat 2.680 de sanctiuni contraventionale…

- Potrivit unui comunicat al IGPR pe 12 ianuarie, sub coordonarea de specialitate a Directiei Rutiere a Politiei Romane, politistii rutieri din toata tara au actionat pentru cresterea gradului de siguranta in trafic.In urma activitatilor desfasurate in teren, politistii au constatat 52 de…

- Sindicatul National al Agentilor de Politie face un apel urgent catre premierul Mihai Tudose pentru a pune capat jocurilor politice care se fac. "Politia Romana nu este la cheremul nimanui. Daca politicul nu este capabil, lasati politistii competenti si onesti sa-si aleaga conducatorii. Vrem o decizie…

- Polițiștii din Mureș sunt in alerta dupa ce o adolescenta de 14 ani a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Inspectoratul General al Poliției Romane face un apel catre toți romanii pentru a apela 112 in cazul in dețin informații cu privire la fata disparuta.

- In ultima saptamana, 56 de soferi care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi au fost depistati de politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 229 km/h, pe autostrada A2. In perioada 2 – 7 ianuarie a.c., politistii Brigazii Autostrazi…

- Politistii structurilor teritoriale de ordine publica, sub coordonarea Directiei de Ordine Publica a Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), au aplicat amenzi in valoare de 115.000 lei in urma verificarilor, efectuate la nivel national, asupra sistemelor de securitate ale unor obiective.…

- Sfaturi de la IGPR cu ocazia zilelor de sarbatoare Foto: Arhiva / facebook.com/ministeruldeinterne Aproape 900 de politisti vor fi în teren în plus fata de dispozitivul curent, la acest sfârsit de saptamâna, cu ocazia manifestarilor organizate de Boboteaza, de ziua Sfântului…

- Patru barbati care faceau parte din doua grupari infractionale specializate in savarsirea de infractiuni informatice in strainatate au fost arestati preventiv, in urma unor actiuni comune derulate de procurorii Serviciului Teritorial Bacau din cadrul DIICOT si politistii specializati in combaterea criminalitatii…

- Polițiștii din Prahova și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane au efectuat 4 percheziții la locuintele unor persoane banuite ca ar fi comis delicte silvice, in urma carora au fost indisponibilizate 5 mijloace de transport, unelte și material lemnos. La data de 4 ianuarie a.c., polițiștii…

- Politistii au aplicat, in prima zi din 2018, peste 2.200 de amenzi, in valoare de aproximativ 750.000 de lei, informeaza marti, intr-un comunicat de presa, Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Potrivit sursei citate, peste 8.000 de politisti au actionat, la nivel national, pentru…

- Circulatia rutiera pe Valea Prahovei, pe sensul catre munte, se desfasoara in coloana, sambata, cu o viteza de aproximativ 20 de kilometri la ora, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane. Conform Infotrafic, pe DN1, intre Cornu de Sus si Comarnic, precum si intre Poiana Tapului si Busteni, valorile…

- In ultimele 24 de ore, politistii au intervenit la peste 3.000 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au fost constatate aproape 900 de infractiuni si au fost aplicate peste 5.000 de sanctiuni contraventionale, fiind retinute peste 300 de permise de conducere si retrase aproape 100 de certificate…

- In ultimele 24 de ore, politistii au intervenit la peste 3.000 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112 si au fost constatate aproape 900 de infractiuni si aplicate peste 5.000 de sanctiuni contraventionale, fiind retinute peste 300 de permise de conducere si retrase aproape 100 de certificate…

- Potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), aproximativ 10.000 de politisti au actionat, in cursul zilei de miercuri, la nivel national, intervenind la 3.019 evenimente. Dintre acestea, 2.527 au fost sesizate prin 112. In urma activitatilor, au fost constatate 814 infractiuni,…