Inconștiență pe autostradă: un biciclist circulă liniștit pe contrasens

Un biciclist a pus în pericol atât viața lui, cât și a celorlalți participanți la trafic circulând pe șoseaua de mare viteză, pe contrasens. The post Inconștiență pe autostradă: un biciclist circulă liniștit pe contrasens appeared first on Renaşterea… [citeste mai departe]