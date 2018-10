Iubitorii operei care vor asista la spectacolul "Traviata", programat duminica, de la ora 18:30, la Opera Nationala Romana Iasi, vor avea parte de o surpriza deosebita. Una dintre marile sperante ale scenei lirice internationale, Federico Veltri, va interpreta, in debut, rolul Alfredo Germont, in reprezentatia regizata de managerul Operei iesene, Beatrice Rancea. Tenorul italian a primit in acest an Premiul "Luciano Pavarotti" la Concursul &rdqu (...)