Stiri pe aceeasi tema

- Alex Velea a parasit emisiunea „Acces Direct”, iar acum, iata, altcineva i-a luat locul. Decizia conducerii din Antena 1 a surprins pe toata lumea, iar acum Simona Gherghe are un alt coleg de platou. Motivele plecarii lui Alex Velea de la „Acces Direct”nu sunt inca pe deplin elucidate. In timp ce unii…

- Simona Gherghe este insarcinata cu cel de-al doilea copil, iar in ziua de Sf. Ion, prezentatoarea TV a dezvaluit ce nume a ales pentru bebelușul ei. Dupa ce le-a urat sarbatoritilor de astazi "La multi ani", Simona Gherghe le-a spus telespectatorilor numele pe care il va primi bebelusul ei. "Si la mine…

- Simona Gherghe a inceput un nou sezon "Acces Direct" cu un anunț important. Vedeta a confirmat plecarea lui Alex Velea și a ținut sa ii mulțumeasca ca i-a fost alaturi. Prezentatoarea tv a marturisit ca va prezenta in continuare singura emisiunea , iar Alex Velea se va ocupa de cariera muzicala.…

- Editia de astEzi a emisiunii "Acces Direct" vine cu surprize dupE surprize! DupE ce prezentatoarea Simona Gherghe i-a multumit lui Alex Velea pentru perioada in care a fost co-prezentator al emisiunii, graviduta a fEcut o dezvEluire uimitoare!

- Simona Gherghe a avut prima aparitie la tv dupa ce Spynews.ro a anuntat in exclusivitate ca frumoasa prezentatoare este insarcinata. Simona Gherghe a aparut in emisiunea "Acces Direct", alaturi de colegul ei, Alex Velea, iar telespectatorii au putut sa-i admire burtica de gravida.

- Simona Gherghe s-a casatorit de curand cu alesul inimii sale, consultantul politic Razvan Sandulescu, tatal fetiței sale, Ana Georgia, in varsta de 1 an jumatate, insa puțini știu ca indragita prezentatoare TV a fost la un pas sa ajunga la altar cu un alt barbat. Simona Gherghe, in varsta de 40 de ani,…