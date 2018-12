Stiri pe aceeasi tema

- Apartamentele au continuat sa se scumpeasca la nivel național, in noiembrie, dar aceasta tendința nu a fost resimțita in toate marile orașe ale țarii, arata o analiza Imobiliare.ro. Potrivit sursei ciatte, suma medie solicitată pentru apartamentele scoase la vânzare în întreaga…

- Daca la nivel național media prețurilor apartamentelor este cu puțin peste un procent mai mare decat inainte cu o luna, la Timișoara prețurile s-au menținut relativ constante, conform datelor Imobiliare.ro. Suma medie solicitata pentru apartamentele scoase la vanzare in intreaga țara s-a…

- Romanii considera investițiile imobiliare drept cele mai bune și mai sigure investiții. In acest context, saptamanal, dezvoltatorii imobiliari anunța noi investiții in diverse orașe din Romania. Prețurile apartamentelor cresc, iar cumparatorii prefera blocurile noi. Companiile cauta sa-și extinda spațiile…

- Prețurile locuințelor și-au incetinit și mai mult ritmul de creștere in trimestrul al treilea din 2018, pe fondul reducerii numarului de tranzacții imobiliare incheiate la nivel național, potrivit celui mai recent raport de piața realizat de Imobiliare.ro. Proprietațile rezidențiale disponibile spre…

- Astfel, proprietatile rezidentiale disponibile spre vanzare in Romania (apartamente, dar si case) s-au apreciat, astfel, cu doar 0,7% fata de cele trei luni anterioare, fata de un plus de 1,4% in fiecare dintre primele doua trimestre din 2018, scrie news.ro. In acest context, ritmul anual de crestere…

- Piața imobiliara nu mai are unde sa creasca în Cluj-Napoca, unde s-a ajuns la prețuri astronomice de 20.000 - 25.000 de euro pentru o camera de 11 mp. În luna octombrie a acestui an o analiza a Asociatiei Evaluatorilor (ANEVAR), facuta pe baza evaluarilor…

- Debutul noul an școlar și a celui universitar, mai ales, duce la o majorare intensa a activitații imobiliare in luna septembrie. In aceasta perioada tranzacționarea cu proprietați rezidențiale. atat vanzare, cat și inchiriere, cunoaște o intensificare semnificativa comparativ cu lunile de…

- Astfel, valoarea medie de piata a unui metru patrat de apartament din Cluj a înregistrat în trimestru doi din 2018 prima scaderea de 0,1%, dupa cresteri conse­cutive din 2016 încoace. „Indicele imobiliar a înregistrat o foarte usoara scadere în ultimele…