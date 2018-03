Stiri pe aceeasi tema

- Nissan si Renault discuta o fuziune in urma careia va aparea o noua companie, relateaza Bloomberg.Cele doua companii au un parteneriat strategic care functioneaza din 1999. Renault detine peste 44% din Nissan, iar compania japoneza are 15% din actiunile producatorului francez.

- Salariile romanilor vor creste si in 2018, dar nu in acelasi ritm si nu pentru toti angajatii, unora acordandu-li-se beneficii din categoria celor de lux: de la masaj, pana la cosuri de fructe sau mic dejun la birou.

- Cornel Coca Constantinescu, vicepreședintele ASF pentru piața asigurarilor, a spus ca pe piața asigurarilor RCA din Romania este interesata o mare companie din Statele Unite care a notificat deja ASF privind intențiile sale.

- Decizie surpriza din partea companiei Schweighofer, care detine in Romania trei fabrici de cherestea si doua fabrici de panouri din lemn. Conducerea grupului a decis sa vanda compania subsidiara precum si divizia de management forestier, care detine peste 14.000 de hectare de padure in sapte judete.

- ​Salonul International Auto Bucuresti - SIAB - a revenit dupa 11 ani de absenta si standurile arata bine, mai ales ca este organizat in doua hale noi de la Romexpo. Sunt cateva premiere europene, exxista si o masina pe hidrogen si sunt expuse si masini electrice. Lipsesc o serie de marci importante;…

- Marile companii digitale, precum Alphabet, parintele Google, si Twitter, ar putea fi impozitate cu 3% din veniturile brute, in tara de unde provin utilizatorii, potrivit unui proiect al Comisiei Europene care va fi publicat pe 21 martie, transmite Bloomberg.

- Investitie colosala pentru Romania. Un gigant lanseaza un proiect de proportii, afacere in care se va pompa aproape un miliard de lei.Compania da o adevarata lovitura pe piata. Mega-proiectul este unul de proportii si va fi rivaliza cu marile constructii din Europa Occidentala. Mutarea…

- Inginerii de la Dacia si cei de la Renault si-au pus mintea la contributie si au venit cu un model de Duster pentru pilotii de raliuri. Ei au dezvoltat o masina cu o putere aproape incredibila pentru un brand romanesc. Asa cum banuiti deja, modelul a fost fabricat in editie limitata si poate fi condus…

- CEO-ul companiei olandeze Pal-V spune ca cei care doresc sa aleaga daca sa sofeze pana la munca sau sa zboare sunt cu un mare pas mai aproape de indeplinirea dorintei. Acesta a lansat primul model produs de companie, Pal-V Liberty, un autoturism...

- CEO-ul companiei olandeze Pal-V spune ca cei care doresc sa aleaga daca sa sofeze pana la munca sau sa zboare sunt cu un mare pas mai aproape de indeplinirea dorintei. Acesta a lansat primul model produs de companie, Pal-V Liberty, un autoturism cu trei roti si doua locuri cu functie de zbor, scrie…

- Compania Facebook Inc a ajuns la un acord cu Liga americana de baseball, obtinand drepturile exclusive de a difuza live, in SUA, pe platforma de socializare, 25 de meciuri ale Major League Baseball (MLB), informeaza vineri Bloomberg.

- Cursul euro a fluctuat, de la finalul saptamanii trecute, intr-un culoar foarte ingust, de 0,1 bani, situat in apropiere pragului de 4,66 lei, evolutie diferita de cea a monedelor din regiune, care au avut o volatilitate mai ridicata. Media de ieri a fost stabilita la 4,6592 lei, fata de 4,6597 lei,…

- Piata imobiliara este in expansiune in municipiul Constanta. Pe strada Atelierelor va fi ridicat un imobil de patru etaje, cu destinatia de locuinte si spatii comerciale la parter. Societatea Biodam SRL a primit, pe data de 6 martie, Certificatul de urbanism nr. 678, pentru "Construire Imobil S P 4e…

- Grupurile germane Allianz (care deține in Romania societatea Allianz Țiriac) și Gothaer(care are in Romania firma omonima) negociaza un acord privind activitațile din țara noastra. Surse din piața au aratat, pentru Capital,ca o ințelegere privind preluarea de catre Allianz Țiriac a portofoliului Gothaer…

- Leul a preluat tendinta de apreciere a monedelor din regiune fata de euro, pe fondul scaderilor inregistrate de marile burse europene. Cursul euro a scazut de la 4,6625 la 4,6581 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile s-au realizat intr-un culoar ingust, 4,656 – 4,66 lei. Cotatiile de la ora 14:00…

- Tranzactia prin care compania de telefonie mobila Vodafone ar urma sa preia compania de cablu UPC inclusiv pe piata din Romania a inceput sa devina o legenda precum cea a lui Yeti - Omul Zapezii despre care toata lumea vorbeste, dar pe care nimeni nu l-a vazut, a declarat Miroslav Majoros, CEO al…

- Compania producatoare de armament Remington Outdoor Co a fost timp de doua secole un simbol al culturii americane de arme a declarat ca va depune o cerere de protectie impotriva falimentului, cedand unei crize economice inrautatite de toate lucrurile, un presedinte care a sustinut cu fermitate dreptul…

- O noua rețea de benzinarii va lua naștere in Romania! Guvernul a luat o decizie-surpriza in acest sens. Executivul intra "la rupere” pe piața locala și anunța o operațiune de amploare, informeaza Bugetul.ro.Potrivit unui proiect de Hotarare de Guvern, in Romania vor aparea nu mai puțin de...…

- In ziua de astazi, brandingul castiga tot mai mult teren. Daca pana in acest moment brandul era creat de catre o companie exclusiv cu scopul de a se adresa consumatorului, respectiv de a o ajuta sa se identifice in mintea consumatorului si sa se diferentieze pe piata fata de competitie, acum brandul…

- Compania producatoare de armament Remington Outdoor Co a fost timp de doua secole un simbol al culturii americane de arme a declarat ca va depune o cerere de protectie impotriva falimentului, cedand unei crize economice inrautatite de toate lucrurile, un presedinte care a sustinut cu fermitate dreptul…

- Bursele din Europa au deschis ziua in scadere, dupa ce indicele Dow Jones a inregistrat luni o noua contractie puternica, potrivit Bloomberg, scrie news.ro.Și Bursa de la Bucuresti deschide in scadere, in ton cu pietele internationale. Indicele BET al Bursei de Valori Bucuresti inregistra…

- Peste 50.000 de autoturisme au fost inmnatriculate in Romania, in prima luna a lui 2018, reprezentand o crestere de 245,41% fata de aceeasi perioada a anului 2016. Potrivit datelor facute publice de Directia Regim Permise Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), aproape 40.000 dintre autoturismele…

- Prima drona de pasageri din lume este chinezeasca si si-a incheiat primul sau test aerian public. E ca un fel de masina fara sofer, doar ca zboara. Ideea este ca pasagerii nu trebuie sa stie sa piloteze.

- Scaderea masiva inregistrata de piata criptomonedelor care a sters aproape 500 de miliarde de dolari din capitalizarea totala de piata a acestora in ultima luna, ar putea deveni din ce in ce mai agresiva, crede directorul global de cercetare investitionala al Goldman Sachs, potrivit Bloomberg.…

- Nissan a confirmat ca va lansa 6 modele electrice in urmatorii 5 ani, dintre care doua sub brandul Infiniti, ca parte a planurilor comune cu partenerii de alianța de la Renault, scrie automarket.ro.

- Nissan planuiește investiții de circa 9.5 miliarde de dolari in China, pentru urmatorii 5 ani, alaturi de partenerul sau de pe piața asiatica și sa devina unul dintre primii trei producatori ca volum de vanzari pe cea mai mare piața auto din lume.

- Producatorul auto Renault este asteptat sa prelungeasca contractul CEO-ului sau Carlos Ghosn la urmatoarea reuniune a actionarilor, acesta acordand astfel directorului sau de 63 de ani mai mult timp pentru a consolida alianta cu Nissan si Mitsubishi, potrivit unei surse familiare cu situatia citata…

- Discutiile vin dupa ce Dell a achizitionat, in 2016, firma EMC Corp cu 67 de miliarde de dolari si acum este sub presiunea de a-si majora profitabilitatea si de a cauta noi oportunitati de crestere. Vineri, Dell ar urma sa anunte o posibila fuziune cu VMware sau alte alternative, cum ar fi…

- Marijuana medicinala este legala si in tara noastra, dar nu exista niciun medicament pe baza de cannabis pe piata romaneasca si nici vreo cerere de comercializare a unui astfel de produs. Recolta plantatiei celor de la PHI Group va merge deci in SUA, unde dupa legalizarea consumului de marijuana, inclusiv…

- SIAB, cunoscutul salon auto international care s-a tinut de trei ori intre 2003 si 2007 revine, urmand sa aiba loc intre 23 martie si 1 aprilie in doua noi pavilioane de la Romexpo. Organziatorii se asteapta la 150.000 de vizitatori, un bilet va costa 30 de lei si vor fi prezente masini de la cel putin…

- Grupul german BMW a cumparat toate actiunile detinute de Sixt la firma lor mixta DriveNow, deschizand calea pentru o alianta cu rivala Daimler, in domeniul serviciilor de transport car-sharing si robo-taxi, pentru a concura mai bine cu Uber si Lyft, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si…

- Directorul executiv de la Mazda America de Nord a dezmințit speculațiile potrivit carora Mazda și Toyota ar urma sa fuzioneze. Masahiro Moro susține ca Mazda vrea sa ramana o companie independenta, care sa construiasca mașini in stilul sau.

- Grupul BASF țintește o poziție fruntașa in topul furnizorilor pentru producția mașinilor electrice. Nemții pregatesc investiții consistente pentru a intra pe aceasta piața in continua dezvoltare.

- Vanzarile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au depasit, anul trecut, pragul de 15 milioane de unitati pentru prima data dupa 2007, a anuntat miercuri Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), informeaza DPA, transmite AGERPRES . Un numar de aproximativ 15,1 milioane de autoturisme…

- Carlos Ghosn nu exclude posibilitatea de a demisiona din functia de director general al Renault, pentru a se concentra pe alianta franco-nipona pe care a construit-o cu Nissan si Mitsubishi. Ghosn,...

- Pietele imobiliare din Europa de Est raman atractive pentru dezvoltatori, in conditiile in care perspectivele economice contracareaza volatilitatea politica din regiune, au apreciat directorii din industrie care au participat la o conferinta la Viena, transmite Bloomberg. ‘Cu toata viteza inainte’,…

- Compania Volkswagen a dezvaluit noua versiune a modelului Jetta si a transmis ca va investi peste 3,3 miliarde de dolari in America de Nord pentru a creste relevanta brandului in Statele Unite, potrivit Bloomberg. Majoritatea investitiilor companiei, pana in 202, se vor orienta catre modele…

- Dolarul american a inregistrat miercuri o scadere puternica in raport cu celelalte valute, dupa ce agentia de presa Bloomberg a publicat un articol conform caruia China ar putea sa inceteze sa mai achizitioneze obligatiuni americane, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Citând surse din apropierea…

- Livrarile combinate de gaze naturale catre Ucraina ale companiilor europene precum Eni SpA sau Uniper SE vor fi mai mici cu aproximativ un miliard de dolari in acest an, dupa ce un tribunal din Stockholm a cerut Ucrainei sa reia o parte din importurile de gaze din Rusia, dupa o pauza de peste de doi…

- La inceputul acestei ierni nimeni nu se astepta ca SUA sa se aprovizioneze cu gaze naturale din Europa, avand in vedere ca, in conditii obisnuite, SUA sunt cel mai mare producator mondial de gaze naturale, transmite Bloomberg.

- Dupa un an 2017 bun pentru procesoarele Ryzen si placile grafice Radeon, AMD a detaliat astazi planurile pentru viitoarele produse din categoriile CPU si GPU cu performante ridicate in cadrul unui eveniment desfasurat in Las Vegas, inainte de deschiderea CES 2018.

- Compania bulgara Eldrive a intrat in Romania, planul fiind de a acoperi complet Bucurestiul, pana in vara anului viitor, cu statii de incarcare a masinilor electrice. Bulgarii au incheiat in tara vecina un parteneriat cu Shell pentru a instala in benzinariile grupului petrolier statii de incarcare…

- Anul 2018 reprezinta anul schimbarilor de echipe pentru mai mulți jucatori romani din strainatate. Principalul vizat in aceasta luna ianuarie este chiar cel mai scump roman din istoria Ligii 1, Nicolae Stanciu.

- Guvernul a stabilit, pentru anul 2018, un contingent de 7.000 de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, in baza avizelor de angajare/detasare, potrivit unei Hotarari adoptate in sedinta de Guvern din 28 decembrie a.c. Documentul aprobat de Executiv prevede suplimentarea cu…

- Dacia Duster. Dacia Duster ar putea avea un frate mai mare, conform francezilor. Noul SUV, cel mai probabil cu sigla Renault. Kaptur este varianta lui Duster pentru India. Ar insemna sa vedem un SUV mai mare ca actualul Duster oferit la pret mic, adica sa ramana o masina low-cost,…