SURPRIZA nopții: Cei trei grei care au ieșit din închisoare Suspendarea executarii pedepselor a fost dispusa pana la soluționarea definitiva a contestației, care are ca termen 21 ianuarie. Televiziunile prezinta imagini cu Rudel Obreja și Dan Șova care au ieșit pe poarta inchisorii. Șova: „Sincer, nu ma așteptam la aceasta decizie. Am fost condamnat cu o decizie de 3-2, iar judecatorul care a inclinat balanța a fost tocmai cel care nu avea ce sa caute in complet. Inchisoarea a fost o experiența umilitoare”. Obreja: "Suntem victimele unui complot. Ce s-a intamplat la completurile de 5 este o imensa ticaloșie. Haideți sa ne imaginam ca oamenii aștia,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

