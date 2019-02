Stiri pe aceeasi tema

- Cine zice ca viața de mamica este una ușoara, inseamna ca nu a trait-o deloc așa cum trebuie! Andreea Popescu este o femeie extrem de fericita de cand a nascut, dar fiul sau, Ioachim, i-a facut o „surpriza” de proporții!

- Un incendiu a izbucnit, in noaptea de sambata spre duminica, intr-o locuința din Baia Mare, iar in urma acestuia un barbat de 36 de ani și-a pierdut viața, altul fiind grav ranit. Potrivit reprezentanților ISU Maramureș, incendiul a izbucnit intr-o locuința de pe strada Eminescu din Baia Mare. In urma…

- Accident grav in Baia Mare. Sase autoturisme avariate si o persoana ranita.foto ACTUALIZARE: „Sase autoturisme avariate si o persoana ranita, in urma unui accident produs azi dimineata, la ora 09.30, pe bulevardul Republicii din Baia Mare. O femeie de 66 de ani, aflata la volanul unui autoturism, nu…

- Familia unui barbat aflat in moarte cerebrala, in urma unui accident de masina in Baia Mare, si-a dat acordul pentru donarea de organea, a anuntat, sambata seara, Ministerul Sanatatii (MS).Potrivit MS, familia unui barbat de 34 de ani, aflat in moarte cerebrala in urma unui accident rutier…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au identificat și predat autoritaților competente doi cetațeni romani, condamnați la inchisoare de autoritațile din țara noastra. Luni, 19 noiembrie a.c., in jurul orei 06.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul…

- Mai mulți agenți de poliție s-au deghizat in spalatori de parbrize pentru a-i prinde pe șoferii care folosesc telefonul mobil la volan. Misiunea s-a derulat la semafor. Agenții sub acoperire au acordat astfel amenzi pentru 38 de șoferi. Agenții deghizați ii depistau pe șoferii care vorbeau la volan…

- Un barbat de 43 de ani care a alimentat la o statie de carburanti din Baia Mare si nu a achitat, identificat de politisti In cursul lunii octombrie, politistii au fost sesizati ca o persoana necunoscuta a alimentat autoturismul intr-o statie de carburanti situata pe strada Victoriei din Baia Mare si…

- Un barbat din Maramureș a fost prins cu peste 4 kilograme de cannabis in portbagaj. Individul era supravegheat de procurorii DIICOT și tocmai preluase drogurile, provenind din Spania, de la o firma de curierat. Locuința maramureșeanului a fost percheziționata, iar anchetatorii au constatat ca acesta…