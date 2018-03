Stiri pe aceeasi tema

- Delia a aparut cu un nou look: cu o coafura in care combina parul blond cu cel brunet. Numeroase persoane i-au transmis Deliei ca este frumoasa și au intrebat-o cand apare urmatorul ei videoclip. Delia a obișnuit deja pe toata lumea cu desele ei schimbari de look. „Ești ca o papușa”, i-a transmis cineva…

- Oana Pellea este revoltata dupa moartea lui Andrei Gheorghe. Celebra actrița acuza ca oameni care nu i-au oferit un loc de munca lui Andrei Gheorghe in timpul vieții realizatorului radio-TV il ridica acum in slavi pe acesta. „Toti cei care vorbesc acum despre Andrei laudativ… cati i-ati oferit de munca……

- Elena Ionescu (ex-Mandinga) este insarcinata in luna a șasea. Cantareața a dezvaluit cum il va chema pe baiețelul sau și al soțului ei, Dragoș. Acesta se va numi Razvan, alegerea avand loc deoarece pe Dragoș il mai cheama și Razvan. Elena a dat in direct detalii despre soțul ei, care nu este o persoana…

- EXTRAGERE LOTO 6/49 Duminica, 18 martie 2018, au avut loc noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Super Noroc și Loto 5/40. Astazi insa, s-a caștigat premiul cel mare, la categoria I ! Duminica, in cadrul extragerilor, s-a caștigat premiul la categoria I la 5 din 40. Caștigul este in valoare…

- Nicole Cherry a dezvaluit, in emisiunea „La Maruța”, cum l-a cunoscut pe iubitul ei, Teo. Cantareața a marturisit ca și tatal ei il cunoaște. „Il cheama Teo, are 18 ani. E mai mic cu cateva luni decat mine. Nu ne-am cunoscut la școala, ne-am cunoscut printr-o prietena comuna. Normal ca și tati știe…

- Horia Moculescu a fost invitat la emisiunea „Rai da’ Buni”, moderata de Mihai Morar, unde a dezvaluit care ii sunt dorințele. Artistul a mai spus ca-i mandru de faptul ca este roman. Horia Moculescu va implini, duminica, 81 de ani si pentru a-l sarbatori, Mihai Morar i-a oferit in dar un tort, special…

- „Ferma Vedetelor” le creeaza probleme in cuplu soților Duban! Baieții au baut alcool pe ascuns, iar Grațiela l-a acuzat pe Andrei ca el a venit cu ideea și ca a ascus sticla. Conflictul a degenerat și cei doi nu au ajuns la un consens. Ea susține ca știe foarte clar cand minte. Pe de alta […] The post…

- Este doliu in lumea muzicii populare! Cristina Fulgusin Mateias a murit s-a stins din viata la varsta de 51 de ani. Indragita artista s-a stins din viața din cauza unei gripe. Familia și apropiații ei nu-și pot reveni din șoc, mai ales ca nimeni nu se aștepta la așa ceva. Potrivit rudelor, cantareața…

- Surpriza uriașa pentru concurenții Exatlon! Cosmin Cernat a facut un anunț care i-a bucurat foarte tare atat pe Faimoși, cat și pe Razboinici. Ambele echipe s-au bucurat de o noua proba, de aceasta data de cultura generala. Cel care caștiga se va bucura de un desert delicious, de asemenea iși va putea…

- Celebra femeie de afaceri Israela Vodovoz a murit vineri (9 martie), la varsta de 70 de ani. Ea a ajuns in atenția presei din Romania in 2008, dupa ce s-a casatorit cu Liviu Arteni, un barbat mult mai tanar decat ea. In primii ani de casnicie, parea ca lucrurile merg ca pe roate intre cei […] The post…

- Diana Dumitrescu a plecat din ”Ferma Vedetelor” in urma duelului cu Narcisa Suciu. Diana nu a fost insa cea care a plans la sfarșitul competiției, cand a aflat ca trebuie sa paraseasca concursul! La capatul mai multor probe de indemanare gospodareasca, Narcisa a caștigat ”duelul”și… a inceput sa planga!…

- Dupa multe tensiuni intre concurenții Diana Dumitrescu, Grațiela și Andrei Duban, a venit momentul in care participanții de la „Ferma Vedetelor” au votat duelistul saptamanii. In calitate de fermierul saptamanii, Grațiela Duban a ales. Mulți se așteptau ca soția actorului sa faca acea nominalizare.…

- Nea Rața este deja cunoscut telespectatorilor Pro TV de la emisiunea ”Ferma Vedetelor”, unde are grija ca vedetele sa-ți indeplineasca sarcinile. Concurenții se tem de el, iar telespectatorii il apreciaza pentru umor și pricepere, insa puțini cunosc detalii din viața lui. Florin Rața a trait toata viața…

- In ediția de luni seara (5 februarie) de la „Ferma Vedetelor”, Catalin Neamțu (36 de ani) și-a deschis sufletul in fața lui Daniel Iordachioaie, caruia i-a povestit drama copilariei sale. Actorul a fost extrem de marcat de moartea mamei lui și a ținut aceasta tragedie ascunsa foarte mult timp. Mama…

- EXATLON 5 MARTIE. Cosmin Cernat, prezentatorul reality-show-ului din Republica Dominicana, le-a dat o veste de zile mari concurenților. El a mai anunțat și un nou concurs, care va avea la linia de start trei țari. EXATLON 5 MARTIE. In fiecare saptamana, concurenții din trei țari, Romania, Turcia și…

- Nicole Cherry nu se mai ascunde și a recunoscut de curand ca traiește o frumoasa poveste de dragoste. Zilele trecute a decis sa faca publica și o fotografie cu acesta, iar fanii s-au bucurat foarte tare sa il cunoasca pe care i-a furat inima cantareței. Nicole Cherry, pe numele sau real Nicoleta Janina…

- OSCAR 2018. La cea de-a 90-a ediție, Gary Oldman a caștigat premiul pentru cel mai bun actor in rol principal, pentru interpretarea sa din filmul Darkest Hour. De precizat ca era considerat principalul favorit la aceasta categorie. Jane Fonda și Helen Mirren au fost actrițele care au prezentat premiul.…

- Va mai amintiți de celebra trupa N&D, care a rupt topurile muzicale cu „Vreau sa plang” sau „Vino la mine”, piese interpretate de Delia și de Nicolae Marin? In 2002, Delia se hotarase sa inceapa o cariera solo, iar colegul ei, Nick a colaborat du diverși artiști, iar acum canta celebra piesa cu Dya,…

- Surpriza la inceput de saptamana la „Bravo, ai stil! All Stars”. Catalin Botezatu va fi inlocuit temporar la emisiune, deoarece se afla la Paris pentru a participa la Saptamana Modei. Pana se va intoarce, cate o vedeta ii va ține locul. Luni, va fi prezenta la masa juriului Carmen Bruma, alaturi de…

- Anda Adam a trecut prin momente cumplite la intoarcerea in țara, de la ”Exatlon”. Cantareața a ajuns in carje dupa o accidentare destul de serioasa suferita la unul din genunchi, și in cateva zile a ajuns pe masa de operație. Dar iata ca dupa zilele mohorate, soarele a rasarit și pe strada Andei Adam!…

- BRAVO AI STIL! ALL STARS LIVE VIDEO KANAL D 3 MARTIE 2018. Saptamana aceasta, Catalin Botezatu a pus stop atitudinii necorespunzatoare intre concurente. Juratul le-a spus ca le va depuncta in cazul in care nu vor avea un comportament civilizat și nu se vor purta in limita bunului simț. "M-am saturat…

- A fost o seara plina de suspans la „Ferma Vedetelor”! Și asta pentru ca fiecare dintre concurenți simțeau cate un carusel de emoții. In plus, la duel au participat familia Duman și cuplul Dragoș Moștenescu – Narcisa Suciu. In timpul probelor, tensiunea a atins cote maxime, iar la final a fost anunțata…

- Anca Mihailescu este una dintre concurentele care a parasit competiția „Exatlon” de curand, iar acest lucru s-a facut cu mici scantei. Proaspat intoarsa din Republica Dominicana, fosta participanta a fost așteptata la aeroport de fratele ei și o echipa de jurnaliști. In cadrul interviului, bruneta „a…

- Dupa aproape o luna de cand au pașit la „Ferma Vedetelor”, concurenții au nervii intinși la maximum. Motivele sunt multe, iar printre ele se numara și comportamentul neadecvat și criticat de unii al Ronei Hartner. Actrița face și face și reușește sa instige pe toți cu gesturile sale. In seara aceasta,…

- A fost un episod neplacut in cadrul ediției din aceasta seara de la „Ferma Vedetelor”! Totul a inceput la scurt timp dupa ce Majda Aboulumosha și Cosmin Natanticu au mers sa mulga oile și caprele. La scurt timp dupa ce a intrat in grajd, comediantul a ieșit ca din pușca, iar in urma incidentului, partenera…

- Mircea N. Stoian a aflat „rețeta” dupa care PRO TV iși alege caștigatorii emisiunilor. Jurnalistul susține ca și in edițiile trecute de la „Ferma Vedetelor” s-au luat in considerare aceleași criterii. Și nu vorbim doar de „Ferma”, ci și de alte show-uri marca PRO TV, precum „Fort Boyard”, „Supraviețuitorul”…

- Exatlon 25 februarie. Concurenții din echipa ”Faimoșilor” au discutat cu fanii, pe rețelele de socializare. Aceștia au citit ce le-au scris aceștia și, la randul lor, au raspuns intrebarilor, au adus mulțumiri pentru laude, dar au și raspuns unor intrebari. Victoria din aceasta seara a Faimosilor le-a…

- Dinamo a fost invinsa sambata de Astra, la Giurgiu, scor 2-0, și a ratat patrunderea in play-off și, odata cu aceasta, șansa de a se lupta pentru titlu sau pentru un loc pe podium. ”Cainii” se vor bate insa pentru evitarea retrogradarii! Iata care este programul din play-off: Etapa 1 (3-4 martie) CFR…

- Mirela Vaida s-a desparțit de emisiunea ”Acces Direct” la finalul anului trecut, atunci cand titulara de drept a postului, Simona Gherghe, a revenit. Vineri, surpriza in platou: Vaida și-a facut, din nou, apariția. Nu pentru a prezenta emisiunea, insa, ci ca invitat. Mirela Vaida a fost intampinata…

- Rugamintea i-a fost ascultata! Iar Diana Dumitrescu a primit in cea de-a zecea zi petrecuta la „Ferma Vedetelor” testul de sarcina pe care l-a cerut. Actrița a avut un gest surprinzator pentru mulți in momentul in care nea Rața i l-a dat. Daca intr-una dintre zile concurenții de la „Ferma Vedetelor”…

- Diana Dumitrescu este una dintre vedetele care au participat la Ferma Vedetelor, iar simptomele pe care le-a avut a ingrijorat-o pe blondina și a cerut sa i se aduca un test de sarcina. „Nea Rața, te rog sa imi aduci cand vii, un test de sarcina, ca este posibil”, i-a spus vedetea in șoapta pentru […]…

- Stefania Calofir a dezvaluit, in cadrul unei emisiuni TV, ca este insarcinata pentru a doua oara, iar peste cinci luni isi va strange in brate fetita, scrie wowbiz.ro. Citeste si O eleva i-a explicat lui Klaus Iohannis de ce va pleca din tara. "Toti vom fi corupti" "Ma gandeam la un…

- Mare bucurie in familia Basescu! Dupa ce Cancan.ro a dezvaluit ca Elena Basescu este insarcinata, EBA a confirmat ca va deveni mama pentru a treia oara. Traian Basescu nu-și mai incape in piele de fericire de cand a aflat ca va deveni bunic pentru a patra oara. Fostul președinte așteapta cu nerabdare…

- Andreea Balan a marturisit, intr-o emisiune TV, cum l-a cunoscut pe soțul ei, actorul George Burcea. Cantareața și vedeta TV a dezvaluit ca l-a intalnit la un casting, ea avand nevoie la momentul respectiv de un barbat pentru un videoclip. „L-am ales la un casting, aveam nevoie de un barbat frumos pentru…

- Carmen de la Salciua seamana tot mai mult cu Bianca Dragușanu și nu doar din punct de vedere vestimentar, ci și fizic. Asta o afirma și prietenii apropiați ai cantareței de muzica populara. O poza postata de artista pe Facebook i-a uimit pe fanii ei. Blonda, foarte slaba, cu un bust generos și cu buze…

- Nimeni nu se astepta la o asemenea intorsatura! Dupa ce Rona Hartner a fost „incoltita” de colegii ei, fiind acuzata ca fuge de munca, actrita a fost votata pentru a merge la duel. La randul sau, Rona a ales-o la duel pe Diana Dumitrescu , cea care a fost cea mai inversunata impotriva ei si care a acuzat-o…

- Cantareața americana Halsey a avut parte de momente destul de neplacute pe covorul roșu al unei gale, atunci cand cineva a calcat pe rochia sa și a adus in vazul lumii ce avea ea mai de preț.

- Cunoscut pentru pasiunea sa fața de teatru, film și nu il ultimul rand femei frumoase, Florin Piersic a recunoscut de curand ca a avut o relatie cu Angela Similea pe cand amandoi erau casatoriti.

- Ionela Prodan si-a ingrijorat fanii dupa ce a ajuns de urgenta la spital saptamana trecuta, din pricina unor probleme cardiace. Celebra interpreta de muzica populara a oferit, in exclusivitate, primele declaratii pentru CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , direct de la spital.

- Surpriza neașteptata pentru calatorii de pe cursa feroviara Chișinau-Ungheni. Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, și-a facut o apariție neașteptata in tren, pornind la drum spre Ungheni, alaturi de ceilalți pasager, scrie deschide.md.

- O cunoscuta artista a industriei muzicale romanești și-a unit destinele cu alesul sau departe de ochii oamenilor și departe de casa. Cantareața a ales ca destinație pentru marele eveniment Canada.

- Primul sezon „Ferma Vedetelor“, filmat in apropierea Bucurestiului, a fost castigat de George Vintila, iar al doilea, care a avut ca decor o zona din Cipru, l-a desemnat invingator pe Paul Ipate.

- Cantareata de muzica de petrecere Carmen Șerban se concentreaza pe cariera, insa iși dorește o familie cat mai curand. Spune ca nu a primit inelul de logodna, dar vrea sa se casatoreasca anul acesta. Mai mult decat atat, artista spera sa devina mama in curand. Artista a povestit in direct la Antena…

- Talentul Alinei Eremia a depasit granitele tarii si a ajuns pana in Mexic. Thalia, celebra cantareata de muzica latino, a postat astazi pe contul sau de Instagram un filmulet in care ii multumeste Alinei Eremia pentru piesa “Equivocada”, pe care aceasta a cantat-o.

- Selena Gomez a fost fotografiata de catre paparazzi, in timp ce facea baie intr-un costum de baie negru, care se mula perfect pe formele acesteia. Insa, mai multe priviri curioase au cazut asupra unei cicatrici de pe coapsa dreapta.

- Un nou eveniment inedit și-a facut anul acesta loc in programul concursurilor organizate de complexul de ski și snowboard Arena Platoș Paltiniș. Motocicliștii din intreaga țara se pot inscrie la concursul „White Enduro”, singurul concurs de enduro pe zapada din Romania. Pe langa ineditul concursului,…