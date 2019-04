SURPRIZĂ. Motocicletele ușoare ar putea fi conduse și cu PERMISUL de categorie B Șoferii cu permis categoria B ar putea avea parte in viitorul apropiat de o mare surpriza. Potrivit unui proiect de act normative ajuns in dezbaterea senatorilor, șoferii cu ceva experiența in conducerea mașinilor și care au impliniți 24 de ani ar putea conduce și motociclete de capacitate mica doar in baza permisului de conducere pentru categoria B, scrie... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

