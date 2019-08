Surpriză! Mirela Vaida revine la Antena 1! Ce emisiune va prezenta din toamnă Acces Direct, unul dintre cele mai puternice formate ale dupa-amiezii, difuzat in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 17:00, revine pe micile ecrane in aceasta toamna cu un nou sezon, dar si o serie de modificari la nivelul continutului. Cele mai importante subiecte ale zilei, povesti de viata unice, dezvaluiri emotionante ale invitatilor, dar si informatii in premiera, toate vor fi dezbatute in platoul emisiunii, alaturi de un panel de experti in domeniu, iar seria surprizelor pe care echipa de productie le-a pregatit telespectatorilor pentru aceasta toamna nu se opresc aici. Citește și:… Citeste articolul mai departe pe heynews.ro…

