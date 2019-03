Stiri pe aceeasi tema

- La mai puțin de un an de la desparțire, Liviu Varciu și Anda Calin formeaza din nou un cuplu. Vedeta de televiziune și-a primit fotsta iubita inapoi, dupa ce ar fi supus-o unui test, susțin apropiații. De cand și-au spus adio, Liviu Varciu și Anda Calin nu s-au afișat cu alți parteneri, nu au aruncat…

- Liviu Varciu a facut primele declarații dupa impacarea cu mama fetiței lui, Anastasia. Zilele trecute, Anda Calin a postat pe contul de socializare o imagine, in care apare alaturi de prezentatorul tv și micuța lor, dovada clara ca totul merge foarte bine intre ei. „Sunt foarte bine. Suntem familie.…

- Liviu Varciu a scos la iveala amanunte mai puțin cunoscute din trecutul sau. Artistul a dezvaluit ca in copilarie a fost batut de parinții sai pentru ca a furat. "Am invatat sa nu fur, sa nu mint, sa nu pacalesc. M-au batut foarte tare. Si eu am zis ca o sa imi bat copiii daca trebuie. Mi-a dat Dumnezeu…

- CRBL i-a pregatit o surpriza de proporții soției sale, Elena. Acesta a anunțat-o la o emisiune de televiziune despre ce este vorba. CRBL formeaza o familie cu o blonda superba, Elena. Aceasta l-a facut tatic și i-a daruit o fetița, Alessa. Soția lui CRBL este o fosta dansatoare și coregrafa. CRBL și…

- Liviu Varciu a marturisit ca se lucreaza foarte greu cu el dimineața. Acesta a afirmat ca ii este dificil sa vina la filmari la primele ore ale dimineții. Liviu Varciu nu este deloc obișnuit sa aiba un program matinal. El a recunoscut ca-i este foarte greu sa vina devreme la filmari. Insa, artistul…

- Sfarșitul concediului de maternitate va insemna pentru fosta iubita a lui Liviu Varciu și retragerea din lumea stralucitoare a showbizului. Anda Calin trebuie sa se intoarca la vechiul job, in contabilitate, lasand televiziunea și modellingul pentru alte tinere talente. Anda Calin e mama cu norma intreaga…

- Liviu Varciu și-a adus aminte de vremurile de altadata. Artistul a scos la iveala o imagine care dateaza din urma cu 20 de ani. Intr-o imagine de colecție, Liviu Varciu apare așa cum era in urma cu 20 de ani. Artistul se afla la o petrecere, alaturi de alți colegi de breasla. "Acum 20 de ani ! ???",…