- Corpul neinsufletit al unui tanar de 19 ani ani din judetul Botosani, care a decedat in urma unui accident rutier produs in Franta, a fost ridicat, sambata, de politisti din casa parintilor sai din localitatea Tudora, informeaza Agerpres.roTrupul tanarului, care a fost repatriat vineri si depus in casa…

- Echipele de interventie au gasit, marti, cadavrul fetitei disparute in urma accidentului produs saptamana trecuta pe Fluviul Rin, bilantul ajungand la patru morti, anunta autoritatile germane si franceze, conform publicatiilor Stuttgarter Zeitung si Le Figaro, informeaza MEDIAFAX.Cadavrul…