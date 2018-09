Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 28 de ani, supraponderala, din Barlad, judetul Vaslui, a fost refuzata de cinci spitale, desi ar fi trebuit sa nasca. Motivul invocat de unitațile medicale: femeia are peste 160 de kilograme, iar masa de operatie nu ar fi sustinut-o, scrie Mediafax.Tanara din Barlad s-a dus la…

- Medici de la Spitalul de Obstetrica si Ginecologie Cuza Voda sustin ca vor sa faca plangere penala pe numele unei femei care a fost la un pas de moarte, dupa ce miercuri a intentionat sa nasca acasa cu ajutorul unei doule, a carei identitate nu vrea sa o dezvaluie, dupa ce anterior a nascut printr o…

- Mai putin original decat alti colegi de suferinta (a se citi sefi numiti de PSD-ALDE), politrucul reia vechile povesti cu mitinguri organizate de Soros. Dar, la fel ca in viata reala, Laicu primeste putine like-uri.

- Prof. dr. Stefan Butureanu, Maternitatea „Elena Doamna" Iasi: "Denumirea acestui test, este de fapt un acronim rezultat prin alaturarea initialelor celor cinci grupuri de infectii pe care testul le poate depista, afectiuni ce se pot transmite foarte usor de la mama la fat. Testul TORCH cuprinde de fapt…

- O polițista din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vaslui a starnit un val de reacții pe rețelele de socializare, dupa ce i-a numit 'pulifrici' pe cei care ii platesc salariul.BUGETUL.RO a aflat ce salariu are respectiva polițista din cadrul IPJ Vaslui. Citește AICI cat incaseaza…

- Șeful de post din Andrieșeni, județul Iași, a fost chemat de o femeie care tocmai se certase cu soțul ei, cel din urma facand o criza de gelozie. (Super oferte la accesorii gaming) La fata locului, polițistul a fost informat de femeie ca barbatul a plecat spre gradina din spatele casei. Polițistul Andrei…

- FOTO: arhiva personala Prima decizie a dr. Codruț Munteanu ca manager al Spitalului Județean de Urgența Piatra Neamț este cea de numire a directorului medical. Așa cum și-au dorit mare parte din șefii de secții, noul director medical este dr. Cristina Iacob Atanasoaie, fostul manager interimar din ultimul…

- Avand in vedere ca este vorba despre perioada de vara, o perioada cu concedii, vor fi mai multe elemente de continuitate din punct de vedere administrativ", a declarat conf.dr. Razvan Socolov, noul manager al unitatii medicale. Cristina Dobre a ocupat postul in urma unui concurs sustinut in anul 2015,…