Stiri pe aceeasi tema

- Starea de sanatate a lui Michael Schumacher ramane un mister. Fostul pilot de Formula 1 se afla in perioada de recuperare dupa accidentul de la schi, din decembrie 2013. Sotia si copiii lui Michael Schumacher apreciaza ca fanii au fost intelegatori cu aceasta situatie,…

- Surpriza neașteptata pentru concurenții de la „Ferma Vedetelor”. La finalul vizitei lui nea Rața, participanții de la „Ferma Vedetelor” au primit o veste pe care nu au anticipat-o. Toate astea mai ales ca, recent, in cursa pentru marele premiu, au intrat DJ Wanda și Cristi Mitrea Citește și: Un concurent…

- Gina Pistol, in lacrimi. In cadrul ediției trecute, vedetele de la „Asia Express” au trait emoții puternice, dupa ce s-au intrecut in ritmuri tradiționale, incercand sa deprinda pașii de dans ale localnicilor. Iar la final, prezentatoarea emisiunii a izbucnit in plans, pentru ca una dintre cele mai…

- Un barbat de 52 de ani care lucreaza in Germania s-a indragostit de poza unei femei de pe un cont de Facebook și i-a trimis acesteia bani, informeaza Monitorul de Suceava. Barbatul susține ca i-a trimis 40.000 de euro, insa nu a putut sa dovedeasca decat plata a 750 de euro. Dupa ce i-a trimis […] The…

- Iubitul Elenei Basescu, Catalin „Tomata”, este un afacerist descurcareț. Nu se incurca deloc atunci cand vine vorba de munca și nici nu o lasa in seama altora. Catalin are de ținut un restaurant și vrea sa fie mereu in centrul problemelor de zi cu zi, așa ca… a ales sa faca singur aprovizionarea! Imaginile…

- Codin Maticiuc este fan al competiției ce se dispute in Republica Dominicana. El a dezvaluit cu ce echipa ține, dar și ce parere are despre o anumita participant. Pe Instagram a facut Codin Maticiuc anunțul, cum ca este pasionat de Exatlon Romania. Concurs pe care-l urmarește cu sufletul la gura. Codin…

- Horia Moculescu a fost invitat la emisiunea „Rai da’ Buni”, moderata de Mihai Morar, unde a dezvaluit care ii sunt dorințele. Artistul a mai spus ca-i mandru de faptul ca este roman. Horia Moculescu va implini, duminica, 81 de ani si pentru a-l sarbatori, Mihai Morar i-a oferit in dar un tort, special…

- Un client care a comandat la spalatorie ca mașina lui sa fie curațata in interior și exterior a avut parte de o surpriza incredibila. Angajata spalatoriei i-a curațat mașina cu furtunul in interior. „Interior-exterior de ras” este descrierea clipului, care a aparut pe un profil de Facebook specializat…

- Umbla zvonul ca Zayn i-ar fi dat unfollow supermodelului Gigi Hadid pe Instagram și imediat dupa asta am aflat ca celebrul cuplu a hotarat sa o ia pe drumuri separate. Cei doi au inceput sa iasa la date-uri in 2015 și și-au facut relația publica printr-o fotografie postata pe Instagram pe 20 decembrie…

- Dupa luni bune in care au existat zvonuri ca Roxana Ciuhulescu il va face tatic pe noul ei iubit, iata ca vedeta cu cele mai lungi picioare din Romania a confirmat ca va deveni mamica. Prezentatoarea este foarte fericita și a impartașit vestea cu toata lumea. Roxana Ciuhulescu a dezvaluit ca fiica ei…

- Vickery, locul 100 mondial, s-a impus, scor 2-6, 7-5, 6-1, dupa doua ore si 12 minute de joc. Garbine Muguruza era pe partea de tablou a Simonei Halep la Indian Wells, iar cele doua s-ar fi putut intalni in semifinale.

- Diana Dumitrescu a fost eliminata de la Ferma vedetelor, dupa ce s-a duelat cu Narcisa Suciu, in ediția de joi seara, 8 martie. Cand Diana a ales-o pe Narcisa Suciu pentru duel, toți ceilalți concurenți au ramas uimiți de alegere, Patrizia așteptandu-se sa fie cea care va lupta alaturi de artista. Prima…

- Diana Dumitrescu a plecat din ”Ferma Vedetelor” in urma duelului cu Narcisa Suciu. Diana nu a fost insa cea care a plans la sfarșitul competiției, cand a aflat ca trebuie sa paraseasca concursul! La capatul mai multor probe de indemanare gospodareasca, Narcisa a caștigat ”duelul”și… a inceput sa planga!…

- Dupa multe tensiuni intre concurenții Diana Dumitrescu, Grațiela și Andrei Duban, a venit momentul in care participanții de la „Ferma Vedetelor” au votat duelistul saptamanii. In calitate de fermierul saptamanii, Grațiela Duban a ales. Mulți se așteptau ca soția actorului sa faca acea nominalizare.…

- Ediția din aceasta seara de la „Ferma Vedetelor” a inceput cu certuri. Discuțiile s-au aprins dupa ce Grațiela Duban, care e fermierul saptamanii, i-a desemnat pe cei doi servitori. Aceștia sunt Diana Dumitrescu și Cosmin Natanticu. Actrița se gandește deja pe cine sa provoace la duel. Drama lui Catalin…

- Urmarire cu focuri de arma, in cartierul Rahova, din Capitala. Totul a pornit, dupa ce polițiștii au incercat sa opreasca un autoturism inmatriculat in Marea Britanie. Șoferul mașinii a incercat sa fuga, dar a fost blocat in trafic. In incercarea disperata de a scapa, barbatul a intrat in mașina Poliției,…

- A fost o seara plina de suspans la „Ferma Vedetelor”! Și asta pentru ca fiecare dintre concurenți simțeau cate un carusel de emoții. In plus, la duel au participat familia Duman și cuplul Dragoș Moștenescu – Narcisa Suciu. In timpul probelor, tensiunea a atins cote maxime, iar la final a fost anunțata…

- Anca Mihailescu este una dintre concurentele care a parasit competiția „Exatlon” de curand, iar acest lucru s-a facut cu mici scantei. Proaspat intoarsa din Republica Dominicana, fosta participanta a fost așteptata la aeroport de fratele ei și o echipa de jurnaliști. In cadrul interviului, bruneta „a…

- Cristina este o fosta concurenta de la emisiunea Mireasa pentru fiul meu și, ca urmare a acelei perioade, are foarte mulți fani, pe rețelele de socializare. Ea a scris cateva randuri despre soțul ei care i-au lasat masca pe prieteni. Dupa primele cuvinte… Cristina se afla cu soțul ei la Londra și i-a…

- Dupa aproape o luna de cand au pașit la „Ferma Vedetelor”, concurenții au nervii intinși la maximum. Motivele sunt multe, iar printre ele se numara și comportamentul neadecvat și criticat de unii al Ronei Hartner. Actrița face și face și reușește sa instige pe toți cu gesturile sale. In seara aceasta,…

- S-au scurt momente neplacute pentru Daniel Iordachioaie in timp ce concureaza alaturi de Rona Hartner la „Ferma Vedetelor”. Din nefericire, partenera lui de concurs nu a fost atenta atunci cand artistului i-a fost rau, iar cea care a avut grija de el a fost Narcisa Suciu. Problemele medicale i-au pus…

- Radu i-a luat apararea surorii sale, Anca, dupa ce aceasta a fost eliminata, marți seara de la ”Exatlon”. El l-a infruntat, de la distanța, chiar pe rivalul surorii sale, nimeni altul decat Giani Kirița! Anca a plecat catre țara noastra, dupa ce telespectatorii au decis ca trebuie sa paraseasca concursul,…

- Tragedia a avut loc marți dimineața! Sebastian Pancovici, fiul fostului fotbalist din Liga 1, Florin Pancoivici, a fost gasit spanzurat chiar de tatal lui, in scara blocului in care locuia. Adolescentul care s-a sinucis in Ploiești invața la Colegiul I.L. Caragiale. Sebastian Pancovici a lasat un bilet…

- EXATLON ROMANIA. Mariana Nenu are la activ peste 20 de ani de atletism, iar in 2017 a terminat unul dintre cele mai dure maratoane ale lumii. EXATLON ROMANIA. Concurenta de la EXATLON ROMANIA și-a petrecut cațiva ani de viața intr-un centru de plasament, acolo unde s-a și apucat de sport.…

- Mirela Vaida s-a desparțit de emisiunea ”Acces Direct” la finalul anului trecut, atunci cand titulara de drept a postului, Simona Gherghe, a revenit. Vineri, surpriza in platou: Vaida și-a facut, din nou, apariția. Nu pentru a prezenta emisiunea, insa, ci ca invitat. Mirela Vaida a fost intampinata…

- Rugamintea i-a fost ascultata! Iar Diana Dumitrescu a primit in cea de-a zecea zi petrecuta la „Ferma Vedetelor” testul de sarcina pe care l-a cerut. Actrița a avut un gest surprinzator pentru mulți in momentul in care nea Rața i l-a dat. Daca intr-una dintre zile concurenții de la „Ferma Vedetelor”…

- Ion Oncescu a parasit competiția Exatlon din cauza problemelor de sanatate, din pacate nu a mai putut continua sa ramana in Republica Dominicana, alaturi de ceilalți Faimoși. Fanii cer cu disperare inlocuirea lui și mai exact il vor pe Bogdan Stoica, fratele lui Andrei Stoica. Aceștia au creat un grup…

- Diana Dumitrescu este una dintre vedetele care au participat la Ferma Vedetelor, iar simptomele pe care le-a avut a ingrijorat-o pe blondina și a cerut sa i se aduca un test de sarcina. „Nea Rața, te rog sa imi aduci cand vii, un test de sarcina, ca este posibil”, i-a spus vedetea in șoapta pentru […]…

- Ferma Vedetelor continua cu noi episoade incendiare in sezonul 3. In competitie sunt 6 perechi de vedete care se lupta pentru marele premiu de 50.000 de euro: Andrei Duban si Gratiela Duban, Cosmin Natanticu si Catalin Neamtu, Patrizia Paglieri si fiul sau Francesco, Narcisa Suciu si Dragos Mostenescu,…

- Ediția de seara trecuta de la „Ferma Vedetelor” a fost una extrem de emoționata. Unii dintre concurenți au plans in timp ce faceau confesiuni, invinși de dorul de casa, dar mai ales de cel pentru cei dragi, pe care i-au lasat in Romania. La un moment dat, Diana Dumitrescu le-a citit colegilor sai scrisoarea…

- Ferma Vedetelor continua cu noi episoade incendiare in sezonul 3. In competitie sunt 6 perechi de vedete care se lupta pentru marele premiu de 50.000 de euro: Andrei Duban si Gratiela Duban, Cosmin Natanticu si Catalin Neamtu, Patrizia Paglieri si fiul sau Francesco, Narcisa Suciu si Dragos Mostenescu,…

- Mare bucurie in familia Basescu! Dupa ce Cancan.ro a dezvaluit ca Elena Basescu este insarcinata, EBA a confirmat ca va deveni mama pentru a treia oara. Traian Basescu nu-și mai incape in piele de fericire de cand a aflat ca va deveni bunic pentru a patra oara. Fostul președinte așteapta cu nerabdare…

- Lacrimi și tensiuni la “Ferma vedetelor”, in ediția de miercuri seara. Rona Hartner a provocat-o pe Diana Dumitrescu la duel și a pierdut. Insa atunci cand a fost nevoita sa iși ia la revedere de la colegi, actrița a avut parte de o surpriza de proporții. Regula concursului ii obliga insa și pe colegii…

- Nimeni nu se astepta la o asemenea intorsatura! Dupa ce Rona Hartner a fost „incoltita” de colegii ei, fiind acuzata ca fuge de munca, actrita a fost votata pentru a merge la duel. La randul sau, Rona a ales-o la duel pe Diana Dumitrescu , cea care a fost cea mai inversunata impotriva ei si care a acuzat-o…

- Karolina Pliskova, locul 5 WTA si cap de serie numarul 5, a fost invinsa, joi, cu scorul de 7-6 (4), 6-3, de sportiva americana Catherine Bellis, locul 48 WTA, venita din calificari, in optimile de finala ale Qatar Open.Cici Bellis a profitat de numeroasele greseli comise de Pliskova (peste…

- Intr-o vreme, Majda avea forme pline si-si dorea sa slabeasca. Iata cum a dat jos kilogramele in plus. A devenit cunoscuta datorita emisiunii „Al 9-lea cer” de la Acasa si apoi a jucat in telenovelele „Inima de tigan” si „Regina”, la acelasi post de televiziune. Insa, dupa acest rol, actrita Majda Aboulumosha…

- Cele 6 perechi de fermieri au intrat in Ferma Vedetelor, locul care ii va gazdui pentru urmatoarea perioada. Andrei Duban si Gratiela Duban, Cosmin Natanticu si Catalin Neamtu, Patrizia Paglieri si fiul sau Francesco, Narcisa Suciu si Dragos Mostenescu, Diana Dumitrescu si Majda Aboulumosha si Rona…

- Anda Adam a ajuns in Romania, ea fiind eliminata de la cea mai tare emisiune–concurs, Exatlon, scrie wowbiz.ro. Proaspat sosita pe aeroport, dupa ce si-a imbratisat si si-a sarutat familia, sotul, Sorin Andrei, si fetita, Evelin, Anda Adam ne-a acordat un interviu in care ne-a dezvaluit ca…

- Batalie mare pentru patru posturi scoase la concurs de Inspectoratul Judetean de Politie Gorj. Se recruteaza din sursa externa pentru trei posturi și mai este organizat un concurs prin reincadrare. Deja, 70 de candidati s-au inscris sa &i...

- Miercuri, pentru Real a marcat Benzema (47), in minutul 55, iar pentru Leganes au inscris Eraso (31) si Gabriel (55). In semifinale a acces miercuri si Valencia, care a dispus de Deportivo Alaves, la loviturile de departajare. In ultimul sfert se intalnesc joi FC Barcelona si Espanol, in tur 0-1.

- Real Madrid a fost invinsa, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de echipa Leganes. Miercuri, pentru Real a marcat Benzema (47), in minutul 55, iar pentru Leganes au inscris Eraso (31) si Gabriel (55). In semifinale a acces miercuri si Valencia, care a dispus de Deportivo Alaves,…

- Potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), 3.060 de persoane candideaza pentru cele 319 posturi de ofiter de politie scoase la concurs si 2.870 candideaza pentru cele 268 de posturi de agent de politie. De asemenea, pentru 183 de posturi de personal contractual s-au inscris 258 de persoane.…

- Peste 6.000 de persoane s-au inscris pentru a candida pe unul dintre cele 770 de posturi de ofiteri, agenti si personal contractual scoase la concurs din sursa externa si prin reincadrare in Politia Romana. Urmeaza ca acestia sa sustina probele de concurs specifice fiecarei specializari.

- Doi tineri care se pregateau sa se casatoreasca au angajat un fotograf pentru o sesiune profesionista. Cei doi susțin acum ca au fost umiliți de respectivul fotograf, o femeie din Cleveland, SUA.

- FERMA VEDETELOR 2018. Monica Barladeanu si Nea Rata sunt gazdele celui de-al treilea sezon „Ferma vedetelor". Pro TV se pregateste pentru lansarea celui de-al treilea sezon al emisiunii „Ferma vedetelor", prezentata de Monica Barladeanu, si a anuntat cea de-a sasea care intra in competitie pentru…

- Patrizia Paglieri și fiul ei, Francesco, student la ASE, au acceptat provocarea de a participa la reality-show ul „Ferma vedetelor“ de la Pro TV. 12 celebritați vor fi nevoite sa faca fața traiului de țara, cu tot ce implica acesta, in timp ce nervii le sunt testați in fiecare minut cu diverse probe…

- Mai mult decat atat, el pare sa-si fi incheiat si socotelile cu fosta lui sotie, Edith, pentru ca judecatorii au ajuns deja la un verdict cu privire la impartirea averii celor doi, scrie Cancan. Dupa 25 de ani de casnicie, fostul europarlamentar si Edith s-au judecat pe mai multe proprietati imobiliare,…

- Au venit cu jucarii de pluș, au desenat planșe uriașe, explicand personaje și aventuri, au cantat la o chitara de jucarie sau au realizat adevarate machete din carton și crengi de copaci. Una dintre fetițe a și izbucnit in lacrimi, amintindu-și de pisica draga pe care a pierdut-o... Ineditul concurs…