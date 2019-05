Surpriză la Europarlamentare: Frans Timmermans a votat cu el însuşi Imbracat cu un sacou gri si o camasa roz, Timmermans a sosit pe jos la sectia de votare. Dupa ce a schimbat cateva cuvinte cu cei prezenti, a intrat in cabina de vot.



Multi elevi de la Colegiul Bernardinus urmau sa dea examenele finale joi, iar fostul ministru de externe olandez se afla si el in fata unui posibil moment de cotitura al vietii sale. In prezent prim-vicepresedinte al Comisiei Europene, el vizeaza sa urce o treapta si sa ia locul presedintelui CE Jean-Claude Juncker in acest an, informeaza Agerpres.



''Pentru prima data, am votat cu mine insumi - nu am mai facut… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

