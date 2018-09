Stiri pe aceeasi tema

- Conacul lui Liviu Dragnea din Alexandria a fost vandalizat, în noaptea de vineri spre sâmbata, dupa ce acesta a ieșit victorios din lupta interna din PSD.Mai exact, gardul, pe care trecatorii au putut vedea scris cu vopsea cuvântul: „DEMISIA!” De…

- Trei lideri ai PSD - Paul Stanescu, Gabriela Firea si Adrian Tutuianu - semneaza, in numele unui comitet de initiativa, o scrisoare prin care solicita demisia lui Liviu Dragnea din fruntea PSD si de la conducerea Camerei Deputatilor, pe langa alte 18 solicitari. Cei trei propun ca Vorica Dancila sa…

- Peste 1.000 de persoane s-au adunat, in aceasta seara, in Piața Operei din Timișoara, pentru a cere demisia lui Liviu Dragnea din fruntea Camerei Deputaților, dupa ce liderul PSD a fost condamnat la trei ani și șase luni de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu. Timișorenii au…

