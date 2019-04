Stiri pe aceeasi tema

- Fostul vicepresedinte american Joe Biden, care domina in sondaje in tabara democrata in pofida gesturilor sale de afectiune considerate uneori cam exagerate, se va lansa in cele din urma in cursa pentru Casa Alba saptamana viitoare, potrivit mai multor media, relateaza vineri AFP, informeaza Agerpres.Citeste…

- Randurile pretendentilor democrati la Casa Alba s-au ingrosat si mai mult joi, prin intrarea in cursa a unui parlamentar putin cunoscut, Tim Ryan, care a crescut la 17 numarul de candidati ce spera sa-l confrunte pe republicanul Donald Trump in 2020, informeaza vineri AFP. "Este timpul sa incepem sa…

- Profitand de o noua gafa a fostului vicepresedinte al lui Barak Obama, liderul de la Casa Alba a ironizat luni pe seama coeficientului intelectual al celui care ar putea sa se alature curand celor 15 democrati care spera sa poarte culorile partidului in noiembrie 2020. 'Joe Biden a facut o…

- Alexandra Ocasio-Cortez refuza sa îi acorde susținerea sa publica lui Bernie Sanders în cursa prezidențiala pentru Casa Alba. În ciuda faptului ca Ocasio-Cortez a lucrat la prima campanie a lui Sanders, aceasta a refuzat sa comenteze anunțul înscrierii în cursa prezidențiala…

- Bernie Sanders, senatorul independent din Vermont a carui campanie prezidențiala din 2016 a relansat mișcarea progresista și a ajutat la redefinirea imaginii Partidului Democrat, a intrat în cursa pentru Casa Alba din 2020, relateaza The Guardian. Sanders, în vârsta…

- Presedintele democrat al Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, a acuzat vineri Casa Alba ca risca o cursa a înarmarii prin retragerea Statelor Unite din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) semnat în 1987 cu Rusia, relateaza dpa citata de Agerpres."Administratia…

- Senatoarea democrata Kamala Harris, un critic al politicilor președintelui american Donald Trump privind imigrația, a informat luni ca va candida la alegerile prezidențiale din SUA, care vor avea loc in 2020, relateaza site-ul agenției Reuters și postul BBC. Harris, in varsta de 54 de ani,…