- Actorul american Nicolas Cage a cerut anularea celei de-a patra casatorii, dupa doar patru zile de la nunta, potrivit unor documente depuse la o instanta din Las Vegas, obtinute de tmz.com, potrivit Mediafax.Nicolas Cage si Erika Koike s-au casatorit pe 23 martie, in Las Vegas, in aceeasi…

- Surpriza neașteptata in showbiz-ul romanesc! Cand nimeni nu se mai aștepta, Oana Zavoranu l-a dat in judecata pe Pepe, la 8 ani de la divorț! Razboiul dintre Oana și Pepe a inceput in 2011, atunci cand cei doi și-au spus „adio”. Inca de atunci, au tot trecut prin tribunale. Oana Zavoranu a pierdut mai…

- Jucatorul spaniol de tenis Rafael Nadal planuiește doua petreceri de burlac inainte de casatoria sa cu Mery Perello, cunoscuta drept Xisca. Rafael Nadal, in varsta de 32 de ani, se pregatește de nunta sa cu Xisca Perello, care ii este iubita de 14 ani. Casatoria celor doi va avea loc in aceasta toamna…

- Zi de bucurie pentru o iubita cantareața de muzica populara! Marcela Fota, sora mai mica a Marianei Ionescu Capitanescu, a imbracat rochia de mireasa, la cateva luni dupa ce s-a casatorit civil. Culmea, a facut pasul cel mare cu barbatul care, in urma cu doi ani, ii daduse papucii inainte de... nunta!