- Noua lege a pensiilor, dezbatuta cu pensionarii roșioreni/ Violeta Raduț: “Cat timp va exista dialogul, vom reuși sa eliminam cat mai multe inechitați” in Politic / on 12/10/2018 at 11:53 / Pensionarii roșioreni au avut ocazia joi, 11 octombrie, sa afle de la deputatul PSD de Teleorman…

- Transportatorii renunta la protestul declansat joi in conditiile in care nemultumirile acestora vor fi discutate marti, 16 octombrie, intr-o dezbatere la Parlament, a anuntat Federatia Operatorilor de Transport din Romania (FORT). Activitatea de transport va fi reluată în întreaga ţară,…

- ”Cred ca in pofida imposibilitatii fizice a dlui presedinte Iancu de a participa la lucrarile comisiei, comisia ar trebui sa se intruneasca si in cadrul comisiei sa existe un schimb de pareri intre membrii comisiei din toate partidele care sunt reprezentate in Parlament, pentru a cantari optiunile…

- Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.6/2016 privind unele masuri pentru punerea in executare a mandatelor de supraveghere tehnica dispuse in procesul penal se afla pe ordinea de zi a sedintei de marti a Comisiei juridice a Camerei Deputatilor. De altfel, presedintele…

- Parlamentarul social democrat Marius Budai președinte al Comisiei pentru buget, finanțe și banci din Camera Deputaților a anunțat astazi, printr-un comunicat de presa, ca in urma analizarii execuției bugetare pe primele șapte luni ale anului, veniturile bugetului general consolidat au crescut cu 13,9%…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a declarat, dupa ce presa a fost data afara din sala, la audierea Comisiei de aparare la care participa ministrul de Interne Carmen Dan, ca e o rușine ca interesul public pentru aflarea adevarului privind violențele din 10 august a ajuns document clasificat.…