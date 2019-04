Stiri pe aceeasi tema

- Nigel Farage, unul dintre liderii campaniei privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a lansat vineri Partidul Brexit și a anunțat ca noua formațiune va candida la alegerile europarlamentare din luna mai, potrivit Mediafax.Farage i-a acuzat pe parlamentari ca au tradat decizia poporului…

- Farage i-a acuzat pe parlamentari ca au tradat decizia poporului britanic de a parasi Blocul comunitar si a declarat ca ii va face sa le fie „frica de Dumnezeu". „Am vazut in ultimele cateva saptamani tradarea cu buna stiinta a celui mai mare exercitiu democratic din istoria acestei natiuni", a declarat…

- Mii de britanici s-au adunat in fata Parlamentului, in aceasta dupa-amiaza, in ziua in care Marea Britanie urma sa paraseasca initial UE. Aceștia se opun intarzierii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, iar acum flutura steaguri UE, scandand "Iesire inseamna Iesire", "La revedere UE" sau „Iesire…

- In mai puțin de 35 de zile, romanii din Marea Britanie - aproximativ 400 000 la numar - vor fi pe cale sa resimta, pe propria piele, efectele celei mai dramatice situații, prin care Uniunea Europeana ar putea trece: activarea Articolului 50 din Tratatul UE, care permite ieșirea din Uniune a unei țari…

- Politicianul britanic Nigel Farage susține ca ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana va fi "minunata" pentru ca țara se va "elibera" de ce care incearca sa o "intimideze", facand referire la Președintele Comisiei Europene, Donald Tusk. Farage este unul dintre cei mai vocali susținatori ai ieșirii…

- Olanda a lansat luni, 28 ianuarie, o ampla campanie mediatica pentru a informa companiile in legatura cu riscurile Brexit-ului. Mesajele sunt transmise, in special, prin anunturi la radio si pe retelele de socializare, dar si cu ajutorul unei marionete. "Nu va lasati surprinsi" de Brexit, se spune intr-unul…

- Oficialii europeni pregatesc o prelungire a procedurii prevazute la Articolul 50 al Tratatului UE din cauza amplorii esecului suferit de Guvernul Theresa May in Camera Comunelor.Initial, liderii UE analizau posibilitatea amanarii cu cateva luni a iesirii Marii Britanii din Blocul comunitar,…

- Nigel Farage, unul dintre cei mai importanti sustinatori ai campaniei de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, considera ca un al doilea referendum ar aduce un rezultat mai bun in favoarea Brexit, relateaza News.ro.Prezent la dezbaterea de miercuri de la Strasbourg, eurodeputatul…