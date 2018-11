Fericire mare! Familia Monicai Anghel se mareste cu inca un membru. Celebra interpreta de muzica ușoara va deveni matușica a treia oara. Soția fratelui Monicai Anghel este insarcinata și urmeaza sa devina mamica la inceputul anului viitor. Raluca Petrica, fosta dansatoare si coregrafa, este insarcinata pentru a treia oara in viata ei, si a doua oara cu fratele Monicai Anghel. Potrivit jurnalistilor de la click.ro, Raluca Petrica este gravida a treia oara. Ea si Alexandru Anghel au impreuna o fetita in varsta de patru ani, pe nume Maria. Din relatia cu Gabi Balint, Raluca mai are o fata: Roa Lorelai.…