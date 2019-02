Stiri pe aceeasi tema

- Fiica purtatorului de cuvant al presedintelui rus Vladimir Putin lucreaza ca stagiara in cadrul Parlamentului European la Bruxelles si are acces nerestrictionat la o serie de documente ale UE, informeaza Radio Free Europe/Radio Liberty.

- Fiica purtatorului de cuvant al presedintelui rus Vladimir Putin lucreaza ca stagiara in cadrul Parlamentului European la Bruxelles si are acces nerestrictionat la o serie de documente ale UE, informeaza luni Radio Free Europe/Radio Liberty. Yelizaveta Peskova, fiica de 21 de ani a purtatorului de cuvant…

- ''Nu exista aparare impotriva lor'', a declarat Hmirov presei, dupa ce presedintele Vladimir Putin a anuntat - in discursul sau anual rostit miercuri in Adunarea Federala - ca Rusia testeaza cu succes dezvoltarea unei noi arme. Putin a precizat ca racheta Tirkon lansata de pe nave sau de pe…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat, miercuri, ca Rusia ia in calcul desfasurarea de rachete capabile sa loveasca „teritoriile unde se afla centrele de decizie”, in cazul in care Statele Unite vor instala noi sisteme in Europa. „Rusia nu intentioneaza sa desfasoare prima astfel de rachete in…

- Rusia va riposta oricarei desfasurari de rachete nucleare americane cu raza ”intermediara” de actiune in Europa si va tinti atat tarile in care aceste rachete vor fi desfasurate, cat si Statele Unite, a amenintat, miercuri, in discursul sau anual in fata deputatilor si senatorilor, presedintele rus…

- Președintele rus Vladimir Putin crede ca țarile europene nu își doresc sa vada amplasate pe teritoriile lor sistemele balistice ale Statelor Unite, însa nu îndraznesc sa se opuna Washingtonului, a relatat vineri agenția oficiala rusa TASS.„Credeți ca vreuna din țarile…

- Romania a preluat la 1 ianuarie 2019 președinția Consiliului Uniunii Europene, pentru șase luni. Fiecare țara din UE face asta prin rotație. Este o perioada importanta, pentru ca sunt alegeri in luna mai pentru Parlamentul European, pentr...

- Atunci când politiciana Marine Le Pen avea nevoie de bani pentru a-și finanța partidul sau de extrema dreapta din Franța, o obscura banca ruseasca a fost de acord sa o ajute, transmite The Washington Post. Patru ani mai târziu, banca a intrat în insolvența financiara.…