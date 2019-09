Stiri pe aceeasi tema

- Distracția e in toi in platoul matinalilor de la Antena Stars! Simpaticul co-prezentator al emisiunii, Popescu, nu a crezut ca o simpla provocare pe care a lansat-o in urma cu o zi se va transforma in realitate astazi.

- Moment inedit la "Star Matinal", marti dimineata. Flick si Razvan Popescu au revenit in calitate de moderatori, iar buna dispozitie este la ea acasa. Cei doi au pus la cale tot felul de surprize pentru fani, iar cei care au fost in fata televizoarelor in aceasta dimineata au avut parte de un moment…

- Surpriza in televiziune! Va era dor de Flick si Popescu? Dupa o perioada de cinci saptamani petrecuta la Star Matinal, atunci cand i-au tinut locul lui Andrei Stefanescu, cei doi au avut o pauza de cateva luni si iata-i ca revin! De luni, incepand de la ora 8:00, ii puteti urmari la Antena Stars!

- Bianca Rus a detaliat cum trebuie sa fie barbatul care sa-i cucereasca inima. Bianca Rus a fost casatorita pentru o scurta perioada de timp, insa a ajuns la divorț. Vedeta nu exclude, insa, posibilitatea unei noi relații sentimentale. Invitata la emisiunea Star Matinal, de la Antena Stars, Bianca Rus,…

- Andrei Stefanescu este un coleg model. De ce spunem asta? Simplu. Pentru ca simpaticul prezentator de la Star Matinal nu refuza nimic si este mereu de acord cu toate provocarile la care il supun colegele sale. Asa cum s-a intamplat si in aceasta dimineata.

- O super vedeta pleaca de la Antena Stars. Vestea a fost data in direct, la Star Matinal. Telespectatorii Antenei Stars au luat parte, vineri dimineata, la emotiile de ramas bun ale Zizikai, pentru ca despre ea este vorba. Pentru frumoasa blondina astazi a fost ultima zi in sanul familiei Antena Stars.

- Surprize pentru telespectatorii "Star Matinal" de la Antena Stars. Incepand de astazi, emisunea are un nou prezentator, care ii va tine locul lui Andrei Stefanescu pana cand acesta se va reintoarce la carma emisiunii.