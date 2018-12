Stiri pe aceeasi tema

- Pentru 1 Decembrie, autoritațile județene din Buzau au pregatit stegulețe și cocarde tricolore, dar și un meniu special, atat pentru cei care nu postesc, cat și meniuri de post. Astfel, pofticioșii se vor delecta cu iahnie de fasole cu ciolan afumat și placinta cu branza, iar pentru cei care postesc,…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat, duminica, la Romania Tv, ca parte din opoziție nu dorește cu adevarat o moțiune de cenzura impotriva Guvernului, adaugand ironic ca poate aceasta va fi depusa in noapte de Revelion, de Craciun sau poate chiar anul viitor, la Paște.

- Potrivit rezultatelor oficiale, Jair Bolsonaro a castigat alegerile prezidentiale din Brazilia, in contextul unui val de nemultumiri legate de coruptie si criminalitate care a indreptat tara sud-americana spre viziunea extremei-drepte, informeaza Reuters.

- Fostul star al fotbalului brazilian Ronaldinho si-a manifestat pe Twitter sustinerea fata de candidatul extremei dreapta Jair Bolsonaro, favorit in sondaje la alegerile prezidentiale desfasurate duminica, acesta fiind sustinut si de alte personalitati ale sportului rege precum Rivaldo, informeaza…

- Intrebata la Topoloveni daca a discutat cu Jean-Claude Juncker in ultima perioada, asa cum a anuntat presedintele PSD, Liviu Dragnea, Viorica Dancila a precizat: "Cu domnul Juncker nu am vorbit inca. (...) Am avut o vizita in Spania, unde m-am intalnit cu omologul meu spaniol, dar si cu regele…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, ca inca nu a vorbit cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si ca urmeaza sa discute cu acesta, dar “ideea nu este de a scuza pe cineva”, in cazul violentelor de la protestul din 10 august, ci de a-i comunica sa fie asteptate rezultatele…

- "Voi face maine o vizita de lucru in Spania, unde voi avea o intrevedere cu omologul meu spaniol si voi fi primita de regele Spaniei. Voi fi insotita de mai multi colegi - vicepremierul si ministrul Dezvoltarii Regionale, ministrul Afacerilor Externe, ministrul Apararii, ministrul Mediului de Afaceri,…

- Cativa romani s-au strans in fata Palatului Regal din Madrid, unde premierul Viorica Dancila va fi primita azi de Regele Felipe al Spaniei. Potrivit unor imagini publicate pe Facebook de jurnalistul Rares Bogdan, diaspora romaneasca a afisat cateva mesaje critice la adresa PSD: „Viorica, corupta fara…