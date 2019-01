Stiri pe aceeasi tema

- Brazilia a invins Croatia cu 29-26 intr-un meci din grupa principala 1 a Campionatului Mondial de handbal masculin, rezultatul final consemnand una dintre cele mai mari surprize in ultimii ani. Franta si Germania sunt marile beneficiare ale succesului inregistrat de sud-americani....

- Selectionata Spaniei, campioana europeana en titre, a invins echipa Islandei cu scorul de 32-25, duminica, la Munchen, in Grupa B a Campionatului Mondial de handbal masculin din Germania si Danemarca. Interul Ferran Sole a fost cel mai bun marcator al spaniolilor, cu 5 goluri, iar portarul Rodrigo Corrales…

- Favoritele meciurilor disputate duminica in cadrul Campionatului Mondial de handbal masculin s-au impus fara probleme, Qatarul fiind singura echipa care a caștigat pornind cu șansa a doua. Macedonia, Croația, Ungaria, Spania și Suedia și-au caștigat meciurile la cel puțin cinci goluri diferența și ocupa…

- Ziua a treia a Campionatului Mondial de handbal masculin a inceput cu o alta mare surpriza. Chile a invins Austria cu 32-24, intr-un meci din Grupa C desfasurat la Herning, la numai doua zile dupa ce a pierdut cu Danemarca la o diferenta de 23 de goluri, 16-39.

- La putin timp dupa Angola – Qatar 24-23, in grupa D a Campionatului Mondial de handbal masculin s-a produs si a doua mare surpriza. Ungaria nu a putut sa invinga Argentina, scor final 25-25, desi a condus cu 13-10 la pauza, scrie Mediafax.Croatia a invins Islanda cu 31-27 in Grupa B, in timp…

- Intr-o zi cu surprize la Campionatul Mondial de handbal masculin si Franta a fost la un pas sa intre in aceasta categorie, bineinteles la cele negative. Selectionata lui Didier Dinart s-a impus cu 24-22 in fata Braziliei, intr-un final incins, in cadrul Grupei A, scrie Mediafax.De asemenea,…

- CSM Bucuresti a fost invinsa fara drept de apel de echipa norvegiana Vipers Kristiansand, cu scorul de 31-26 (16-11), duminica, in Sala Dinamo din Capitala, intr-un meci din Grupa D a Ligii Campionilor la handbal feminin. AGERPRES (editor: Mihai Tenea)