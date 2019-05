SURPRIZĂ! DRAGNEA a votat pentru REFERENDUM Liderul PSD, Liviu Dragnea, a votat vineri seara, in jurul orei 19.30, la Liceul Jean Monnet, la alegerile europarlamentare și referendum. Acesta a declarat ca nu vede de ce este o surpriza ca a votat la referendum, pentru ca ”am spus tot timpul ca susține temele de la referendum”. El este așteptat dupa vot la sediul PSD Baneasa, unde cel mai probabil va anunța candidatul la alegerile prezidențiale. Inconjurat de jurnaliști, acesta refuza sa comenteze, in timp ce așteapta sa intre in secția de votare. Liviu Dragnea a luat in cabina toate cele trei buletine de vot și a votat atat pentru europarlamentare,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

