Surpriza din solicitarea trimisa de Dancila la CCR: Guvernul pune sub semnul intrebarii deciziile definitive date de Inalta Curte in ultimii 4 ani

Premierul Romaniei, Viorica Dancila, solicita Curtii Constitutionale sa decida daca deciziile date de celebrele Complete de 5 judecatori de la Inalta Curte au respectat in ultimii patru ani jurisprudenta Curtii Constitutionale, iar daca nu este asa sa "corecteze efectele generate".



Completele de 5 judecatori solutioneaza definitiv dosarele care se judeca la Inalta Curte, fiind vorba de cazuri in care sunt implicati inalti demnitari, parlamentari, ministri sau generali. Solicitarea Vioricai Dancila in aceasta situatie a fost facuta in cererea in care a sesizat existenta unui posibil conflict…