Surpriză din partea Consiliului Județean! Două spectacole Gașca Zurli, la Buzău Surpriza din partea Consiliului Judetean! Trupa „Gașca Zurli” va susține, pe data de 30 mai, doua reprezentații la Buzau. Cererea foarte mare de invitații pentru concertul „Gașca Zurli” care va avea loc la Buzau pe data de 30 mai in cadrul Buzau Fest a determinat conducerea administrației județene sa organizeze inca o reprezentație pentru ca toți doritorii sa poata prinde un loc la spectacolul atat de așteptat de copii. Vineri s-au distribuit la Consiliul județean invitațiile pentru concert. Președintele Consiliului Județean Petre Emanoil Neagu a decis sa mearga in mijlocul oamenilor pentru a… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trupa 5 GANG, care va susține pe 1 Iunie 2019, la Arenele Romane, doua concerte in aceeași zi, de la ora 14:00 și de la ora 19:00, a pregatit o surpriza pentru fanii lor. Mai ales pentru cei care nu au apucat sa cumpere bilete la primul concert anunțat, cel de la ora 19:00, acesta stabilind un record…

- Guvernul Romaniei a extins activitațile prestate de zilieri insa a introdus o contribuție noua, și anume contribuția la pensii, de 25%. In afara de aceasta, se va reține impozitul pe venit, de 10%. Acesta este cadoul otravit oferit de Cabinetul Dancila celor care lucreaza cu ziua sau cu ora in sectorul…

- Au inceput pregatirile pentru Buzau Fest, sarbatoarea județului Buzau, ajunsa la cea de-a treia ediție. Și in acest an, conducerea Consiliului Judetean a pregatit o serie de evenimente menite sa promoveze imaginea judetului nostru și sa ofere un week-end plin de surprize și de voie buna. Ediția din…

- Au inceput pregatirile pentru Buzau Fest, sarbatoarea județului Buzau, ajunsa la cea de-a treia ediție. Și in acest an, conducerea Consiliului Judetean a pregatit o serie de evenimente menite sa promoveze imaginea judetului nostru și sa ofere un week-end plin de surprize și de voie buna. Ediția din…

- Trupa de teatru Skepsis implinește in aceasta luna 17 ani de existența. Toti iubitorii de frumos sunt invitati la evenimentul aniversar “17 Ani cu Skepsis” care propune publicului doua spectacole inedite la Casa de Cultura a Studenților din Alba Iulia. Eveniment caritabil Primul spectacol din cadrul…

- Trupa de teatru Skepsis implinește in aceasta luna 17 ani de existența. Toti iubitorii de frumos sunt invitati la evenimentul aniversar “17 Ani cu Skepsis” care propune publicului doua spectacole inedite la Casa de Cultura a Studenților din Alba Iulia. Grupul Skepsis este o dovada vie a faptului ca…

- Se planifica un nou album Lamb of God, așa cum da de ințeles Mark Morton intr-un interviu pentru The Metal Teddy Bear Experience."Avem ceva material nou, o gramada de idei pentru melodii pe care le rasfoim. Am și scris cate ceva.

- Rapid Brodoc – Husana Husi 2-1 (1-0) CALIFICARE… Brodocul pare a fi “teren” minat pentru huseni. Dupa egalul din campionat, Rapid Brodoc a reusit un meci mare si in faza judeteana a Cupei Romaniei. Trupa lui Florin Roiu s-a impus cu scorul de 2-1 si s-a calificat in semifinalele competitiei KO.…