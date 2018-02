Surpriza din calculatorul procurorului Iorga Moraru - Discutiile cu milionarul Florian Walter Doua discutii telefonice pe care procurorul Mihaiela Iorga Moraru le-a avut cu milionarul Florian Walter sunt probe cheie in dosarul care a fost trimis la Inalta Curte.



Afaceristul i-a dezvaluit lui Iorga Moraru posibile infractiuni de santaj la adresa unor politicieni. Discutiile au fost inregistrare si gasite in calculatorul procurorului de la DNA.



"Trebuie sa aveti un pic de rabdare. Lucrurile nu se rezolva peste noapte. O sa se administreze cel mai probabil o expertiza, o sa vedeti ce spune expertiza...", ii transmitea, intr-o discutie telefonica, Mihaiela Iorga Moraru… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

