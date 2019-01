Deea și Dinu Maxer s-au desparțit de Revelion. Cei doi artiști au fost nevoiți sa petreaca noaptea dintre ani in locuri diferite prin prisma meseriei. Fix la ora trecerii dintre ani, artista se afla la semafor, cu mașina trasa pe drepta și singura pe strada. Citește și: INCREDIBIL, dar adevarat! Deea si Dinu Maxer vor sa bage divort doar ca sa apara la tv! ”Facem cariera, bani, apoi ne impacam” Deea Maxer a avut cinci spectacole in București, iar soțul sau i-a calcat pe urme, astfel ca cei doi s-au sacrificat de dragul fanilor și au fost desparțiți de Revelion. Deea Maxer a pașit in 2019 singura,…