Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza pentru urmatoarea luna, iar vremea ofera – cel puțin in prima perioada – surprize placute la nivel atmosferic. Temperaturile vor fi ridicate, la sfarșitul lunii septembrie și inceputul lunii octombrie, mercurul din termometre ajungand chiar și…

- Temperaturile scazute, sub cele normale pentru aceasta perioada din an si ploile abundente pun stapanire pe totate regiunile. Conform prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), vremea se raceste semnificativ in aceasta saptamana, iar de precipitatii nu vom scapa pana pe 6 octombrie,…

- De miercuri, 18 septembrie, toamna iși intra in drepturi. Prognoza meteo emisa de specialiștii ANM. AccuWeather a revizuit gradele din termometre. Prognoza meteo ANM, miercuri, 18 septembrie Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) au emis prognoza meteo pentru ziua de miercuri,…

- ANM A FACUT DEJA ANUNȚUL. CAND VA FI PRIMA NINSOARE IN ROMANIA Administrația Naționala de Meteorologie a transmis primele informații referitoare la evoluția vremii in urmatoarele trei luni de zile. Toamna debuteaza cu zile relativ calde, temperaturile incadrandu-se in limite normale pentru aceasta perioada.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, sambata, o avertizare de cod galben de canicula in aproape toata țara, in urmatoarele trei zile. Valul de caldura va persista și se va intensifica indeosebi in cursul zilelor de luni (12 august) și marți (13 august) in toate zonele de campie și de podiș,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteo de canicula pana la sfarsitul saptamanii. In cursul zilelor de joi, vineri, sambata și duminica valul de caldura se va extinde, iar in orele amiezilor disconfortul termic va fi ridicat și indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge sau…

- Vremea se va racori usor la finalul acestei saptamani in majoritatea regiunilor tarii, iar manifestari specifice instabilitatii atmosferice se vor inregistra in intervalul 31 iulie – 4 august, conform prognozei pe doua saptamani publicate luni de Administratia Nationala de Meteorologie, informeaza AGERPRES…

- Vremea 29 iulie- 11 august 2019. Prognoza meteo ANM in Romania pentru urmatoarele 14 zile indica o instabilitate atmosferica crescuta. Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca temperaturile vor scadea in prima saptamana de prognoza, dupa care vremea caniculara revine. Afla vremea pe doua saptamani…