- Peste doar cateva zile, Mihai Morar va implini 37 de ani, iar cele mai importante persoane din viața lui i-au facut o surpriza de proporții. Sotia si fiicele lui Mihai Morar au cumparat bilete catre Viena fara sa ii spuna nimic prezentatorului TV. „Suntem toți impreuna cand familia se-aduna. Fetele…

- Surpriza de proportii in campionatul de fotbal al Spaniei. FC Barcelona a pierdut meciul cu ultima clasata Leganes dupa ce a condus cu 1-0.Catalanii au deschis scorul in minutul 12 prin Philippe Coutinho, care a inscris cu un voleu superb.

- O pisica din suburbia St Paul din Bristol, Anglia, a adus acasa o punga care pare sa contina droguri, scrie mediafax.ro.Proprietarul a gasit punga in pat dimineata, langa pisica. La scurt timp dupa aceea a sunat la politie.

- Poliția susține ca adolescenții se cunoșteau și ca au recurs la suicid dupa ce au jucat jocul online “Momo”. Oamenii legii au dezvaluit ca baiatul și-a luat viața imediat dupa ce a transferat jocul asupra fetei. Fata a fost gasita spanzurata 48 de ore mai tarziu. Telefoanele mobile…

- Capitalizarea Wirecard a depasit pentru prima data capitalizarea Deutsche Bank la Bursa de la Frankfurt, acesta fiind rezultatul unei cresteri de 84-, in ultimul an. Ca urmare a acestei evolutii, actiunile fintech-ului care are sediul la Munchen vor fi incluse in DAX, indicele principal al Bursei germane,…

- Madalina Ghenea și Gabriel Garko au mai fost parteneri de scena in 2016, la festivalul de la Sanremo. CERBUL DE AUR. 18 artisti din 15 tari concureaza pentru marele trofeu Festivalul International Cerbul de Aur va avea loc in perioada 29 august – 2 septembrie, in Piata Sfatului din…

- Atacul s-a petrecut în noaptea de duminica spre luni. Un barbat a deschis focul pe o strada din Cartierul grecesc, potrivit BBC. Atacatorul a fost neutralizat. O femeie și-a pierdut viața, iar dintre persoanele ranite, o tânara este în stare grava.Potrivit poliției, 14…