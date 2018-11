Stiri pe aceeasi tema

- Dani Oțil a vorbit astazi, in matinalul de pe Antena 1, despre intalnirea de maine cu Mihaela Radulescu, din emisiunea „Neatza cu Razvan și Dani". Prezentatorul a facut o repetiție, in direct.

- Cea de-a doua serie a reality show-ului ”Totul pentru dragoste – La bine și la greu”, difuzat in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 14.00, la Antena 1, a fost una presarata cu foarte multe provocari, dar și cu foarte multe surprize.

- Reality show-ul ”Totul pentru dragoste – La bine și la greu”, prezentat de Mirela Vaida și difuzat in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 14.00, la Antena 1, primește in Casa Dragostei, incepand de astazi, o noua serie de concurenți, dar și un nou burlac.

- Dupa mulți ani de mister, Dani Oțil a impartașit astazi care este, de fapt, inalțimea lui. Prezentatorul matinalului de la Antena 1 este mai scund decat Irinel Columebeanu, care, in trecut, a fost masurat cu o ruleta de Dan Negru. Concluzia a fost clara: afaceristul de la Izvorani are inalțimea de 1,72…

- Dani Oțil a povestit in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Antena 1, despre clipele de panica prin care a trecut, atunci cand a realizat ca ar putea sa dea nas in nas cu un urs in padure. Dani Otil se afla cu un prieten in padure, cand, la un moment dat, un zgomot puternic s-a auzit dintre copaci.…

- Prima noapte pe ”Insula Iubirii” va fi complet diferita fața de ceea ce s-ar fi așteptat unul dintre cupluri, iar apusul le va rezerva o surpriza neașteptata: primul bonfire cu Radu Valcan. Pentru unul dintre concurenți, care nu ii acorda prezumția de nevinovație partenerei, deși aceasta nu i-a greșit…