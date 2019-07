Stiri pe aceeasi tema

- Moment inedit sambata noapte, pe scena Festivalului de muzica electronica "Neversea" care are loc pe plaja la Constanța. Un faimos DJ din Suedia a inclus in repertoriu o manea a lui Adrian Minune, iar publicul a fost in delir.

- In a treia zi de festival, pompierii, paramedicii SMURD, voluntarii ISU si medicii care incadreaza punctele de prim ajutor si posturile medicale avansate au asistat 495 persoane. Dintre acestea, 7 persoane au fost transportate la spital pentru investigatii amanuntite.Din numarul total al acestora, cazurile…

- Aproape 300 de persoane au necesitat asistenta medicala in prima noapte a festivalului Neversea, care se desfasoara in aceste zile la Constanta. Sase persoane au fost transportate la spital pentru...

- Acrobați care vor dansa deasupra publicului, parade ale creaturilor fabuloase ale marii, show-uri aviatice cu MIG 21 și F16 - sunt o parte dintre surprizele care îi așteapta pe fanii Neversea în cele patru zile ale festivalului care începe joi, scrie Mediafax.Potrivit organizatorilor,…