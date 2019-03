Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit primelor rezultate date publicitații duminica seara, actorul de comedie Volodimir Zelenski a obținut cel mai mare numar de voturi in primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din Ucraina. Este urmat de Petro Porosenko, actualul președinte al țarii, și de Iulia Timoșenko, fost premier…

- Actorul de comedie Volodimir Zelenski s-a clasat pe primul loc dupa primul tur al alegerilor prezidentaile de duminica din Ucraina, urmat de actualul presedinte Petro Porosenko, Cei doi se vor confrunta in turul doi ce va avea loc pe 21 aprilie.

- Daca o novice in politica, avocata Zuzana Caputova, va deveni prima femeie presedinte a Slovaciei, in Ucraina este considerat favorit un actor de comedie. In primul tur al alegerilor prezidentiabile din Ucraina, cel mai imprevizibil din istoria recenta a tarii, sunt trei favoriti in sondaje: actorul…

- Ucrainenii merg duminica la urne in cadrul primului tur al alegerilor prezidentiale care se anunta unul imprevizibil, cu un actor de comedie fara experienta politica in fruntea sondajelor si cu provocari colosale pentru o tara in razboi si afectata de dificultati economice grave, relateaza AFP. In primul…

- Actorul de comedie Volodimir Zelenski se claseaza pe primul loc in intentiile de vot in primul tur al alegerilor prezidentiale ucrainene, prevazute la 31 martie, releva un sondaj publicat vineri de Institutul Socis, relateaza Reuters.

- Un actor, care a interpretat rolul de presedinte al Ucrainei într-un serial televizat, a confirmat luni ca va candida la alegerile prezidentiale din 31 martie în Ucraina, informeaza AFP.

- Dan Voiculescu sustine, duminica, intr-o postare pe blogul sau ca la alegerile prezidentiale „ne putem astepta la o surpriza de proportii”. „Cand sistemul nu performeaza, apar candidati din afara lui”, afirma Voiculescu. „Confruntarile dintre Presedintie si Guvern monopolizeaza agenda publica si la…

- ”Confruntarile dintre Președinție și Guvern monopolizeaza agenda publica și la inceputul anului 2019. Se ignora decizii ale Curții Constituționale, se folosesc factori de influența externa pentru a se plati polițe pe plan intern, se darama totul fara a se construi nimic.” scrie Dan Voiculescu, pe…