Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, in cooperare cu politisti din cadrul I.P.J. Constanta, au descoperit, pe raza judetului Constanta, un autoturism marca Porsche, model Panamera S E Hybrid, semnalat ca fiind furat din Marea Britanie. In data de 28.12.2017, in jurul orei 12.00, actionand…

- O Hotarare de Guvern adoptata joi stabilește ca, in anul 2018, contingentul de lucratori straini nou-admiși pe piața de munca din Romania sa se ridice la 7.000, in baza avizelor de angajare/detașare.

- ''Unele persoane abia acum au curajul sa priveasca in trecut si sa ceara sa-si consulte dosarul, cand au devenit pensionari'', a declarat Jahn. ''Le este frica sa afle daca au fost spionati de catre vecini sau prieteni'', a adaugat Jahn, care a fost militant pentru drepturile omului in fosta Germanie…

- Polițiștii de la Investigații Criminale, din Constanța, au intocmit dosar penal pentru distrugere prin incendiere in urma unui incendiu uriaș care a devastat un bloc din centrul orașului, in prima zi de Craciun. Principalul suspect ar fi o femeie, cu afecțiuni psihice, care ar mai fi avut tentative…

- PENAL…Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari cu privire la un tanar cu cetatenie romana si moldoveana care a prezentat la controlul de frontiera o carte de identitate falsa. Astfel, in ziua de 22 decembrie, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat marti ca seful Serviciului Omoruri din Politia Capitalei, Radu Gavris, nu avea mandat sa faca declaratii publice in legatura cu modificarile aduse Codurilor penale, subliniind ca politistii trebuie sa se tina departe de sfera politica.

- O tona de cetina de brad a fost confiscata ieri, in urma unui control in trafic efectuat de polițiștii Secției 10 de Poliție Rurala. Șoferului care transporta cetina i-a fost aplicata o sancțiune contravenționala in valoare de 2.000 de lei, pentru lipsa documentelor de provenienta.

- Blogul ”Polițiștii au umor” a publicat un articol foarte serios, in care explica pe ințelesul tuturor, prin exemple, efectele noului cod penal asupra cetațenilor de buna credința și in ce masura ii ajuta pe infractori. Veți putea vedea, mai jos, ca arestarea unui infractor devine o misiune imposibila.…

- Politistii au demarat o ancheta dupa ce un baiat in varsta de 14 ani din localitatea ieseana Bojila a ajuns miercuri la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi cu o rana provocata la cap, in timpul unui joc cu bricege, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). Conform martorilor, cativa copii…

- Un grav incident s-a petrecut luni dimineata, chiar in apropierea Colegiului Tehnic „Alexandru Ioan Cuza" din cartierul sucevean Burdujeni. Trei tineri necunoscuti i-au furat unul elev de 15 ani telefonul mobil, in timpul pauzei dintre orele de curs. Politistii fac acum cercetari pentru ...

- Fostul preot Cristian Pomohaci iși „imbogațește” dosarul. Deși a fost vorba, inițial, de o singura victima a acestuia, sursele judiciare susțin ca este vorba de mult mai mult de atat.

- O descoperire macabra a avut loc, marți, la Cluj-Napoca, unde trupul unei femei a fost observat plutind în apa, în Someșul Mic.Persoana care a facut descoperirea a sunat la numarul, iar la fata locului s-au deplasat de urgenta pompierii si mai multe echipaje de politie.…

- Un tanar din Hasmasu Ciceului s-a ales cu dosar penal dupa ce politistii au descoperit ca acesta condusese un autoturism neinmatriculat si caruia ii pusese placute de inmatriculare false. In plus, individul nu avea nici permis de conducere. Toata tarasenia a iesit la iveala dupa ce respectivul tanar…

- Un bebelus in varsta de o luna a fost abandonat vineri in curtea Spitalului Judetean de Urgenta Buzau, informeaza Agerpres.ro. Mama acestuia, o femeie 33 de ani, a fost identificata cateva ore mai tarziu de Politie si s a ales cu dosar penal pentru infractiunea de abandon de familie. Potrivit sefului…

- Pe numele senatorului PSD, Șerban Nicolae, și al ministrului Sanatații, Florian Bodog, a facuta o sesizare la Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU), in care se reclama suspiciuni de plagiat a tezelor de doctorat ale celor doi.

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita sunt alaturi de colegul lor, agent sef adjunct de politie Sfichi Dan Ciprian, de la Serviciul pentru Actiuni Speciale Suceava.

- Un barbat in varsta de 40 de ani a murit miercuri, dupa ce a fost sfasiat de un urs. Tragedia s-a produs in Aninoasa, judetul Arges, in zona Valea Stilistii, in timpul unei partide de vanatoare. Potrivit Ambulantei Arges, medicii au fost chemati sa intervina in ajutorul unui barbat atacat de urs.…

- Fostii concurenti ai emisiunii "Mireasa pentru fiul meu" au avut parte de o intalnire cu totul speciala. Acestia si-au surprins fanii cu o imagine de grup. S-au intalnit unde nu se astepta nimeni.

- Captura record de heroina in Spania. In portul din orasul Barcelona, politistii au descoperit 331 de kilograme de stupefiante. Valoarea lor, pe piata neagra, este de 120 de milioane de euro. Este cea mai mare captura de heroina din acest secol in Spania.

- Astronomii au descoperit o exoplaneta care orbiteaza o stea gigantica veche intr-o traiectorie extrem de ciudata. Descoperirea poate ajuta la o intelegere mai buna a formarii si evolutiei sistemelor solare.

- Tupeul traficanților de etnobotanice, care au bagat in spital zeci de copii cu ”marfa” vanduta, nu are limite, aceștia continuand sa acționeze chiar daca au fost ridicați in timpul operațiunii DIICOT de la sfarșitul lunii septembrie. Va reamintim ca atunci polițiștii de la antidrog au ridicat nu mai…

- Accidentul s-a produs la intrarea in localitatea satmareana Botiz, dupa ce autospeciala lor s-a lovit de un alt autoturism si s-a rasturnat in sant, a declarat purtatorul de cuvant Inspectoratului de Politie Judetean Satu Mare, Alina Tinca, potrivit Agerpres. [citeste si] ”Politistii…

- Politistii de la Transporturi Feroviare l-au depistat, din intamplare, noaptea trecuta, pe Sorin Ioan Rogia, in timp ce acesta se afla in Gara de Nord din Timisoara. L-au oprit, iar cand i-au verificat actele in baza de date, au aflat ca acesta este cautat pentru omor. Imediat dupa prinderea lui, politisti…

- Trei militari romani raniti in teatrele de razboi din Irak si Afganistan ar putea fi numiti cetateni de onoare ai Capitalei, potrivit unor proiecte de hotarare aflate pe ordinea de zi a sedintei CGMB de saptamana viitoare.Citeste si: ULTIMA ORA - Trafic BLOCAT pe DN1 in urma unui accident.…

- Ultima intrecere de Formula 3 a sezonului și totodata cea mai prestigioasa a aruncat la coș orice previziuni, trecand de la calificarile previzibile cu cei patru protagoniști ai seriei europene in frunte, la o nebunie totala, decisa in ultimul viraj in favoarea temerarului recrut Red Bull, Dan Ticktum.…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM Brasov anunța ca sunt disponibile 300 de posturi, in Portugalia, prin rețeaua EURES, pentru munca sezoniera in agricultura, la recoltarea zmeurei. Pentru aceste joburi sunt solicitate persoane apte pentru munca la camp, avantaj avand persoanele…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, s a prezentat astazi la DNA dupa ce a fost acuzat de mai multe fapte comise pe vremea cand conducea Consiliul Judetean Teleorman. In acelasi dosar, sunt urmariti penal doi apropiati ai lui Dragnea, Marian Fiscuci si Petre Pitis.Procurorii din cadrul Directiei Nationale…

- In cursul acestui weekend, mai multi soferi s au ales cu dosar penal dupa ce au fost depistati conducand fara a poseda permis de conducere sau cu alcoolemie in aerul expirat.Astfel, la data de 11 noiembrie, politistii din cadrul Serviciului Rutier au depistat un barbat, de 43 de ani, din orasul Navodari,…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei, in conformitate cu art. 20 din Legea 78 2000, au instituit masura asiguratorie a sechestrului asupra unor asupra unor bunuri mobile si imobile detinute de urmatorii inculpati, persoane fizice si juridice firme…

- Vedeta de televiziune Mirela Vaida a avut parte de o surpriza in timp ce se afla la locul de munca. Mirela Boureanu Vaida, care recent a comentat pe marginea infidelitații , este casatorita și are doi copii, Carla și Vladimir. Vedeta este cea care a inlocuit-o pe Simona Gherghe la carma emisiunii „Acces…

- Starul argentinian al FC Barcelona, Lionel Messi, a fost foarte "solicitat" de suporteri greci în timpul meciului cu Olympiakos Pireu, din Grupa D a Ligii Campionilor. În prima repriza, un fan a intrat pe teren si l-a îmbatisat si pupat pe Messi, care se pregatea…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta ndash; Grup Nave Constanta au descoperit, pe raza judetului Constanta, un autotractor marca DAF, semnalat ca fiind furat din Italia. In data de 30.10.2017, politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Constanta au desfasurat o actiune pe linia…

- Girona a obținut o victorie istorica in campionatul Spaniei. Catalanii au invins-o pe teren propriu pe Real Madrid cu scorul de 2-1. Dupa aceasta infrangere, echipa lui Zidane este cu 8 puncte in spatele liderului, Barcelona.

- La data de 26 octombrie, politistii din Ploiesti, cu suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, au efectuat 3 perchezitii la persoane banuite de inselaciuni prin metoda accidentul. Patru mandate de aducere au fost puse in executare. Joi, politistii Inspectoratului de…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au finalizat cercetarile intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarșirii infracțiunilor de furt calificat și complicitate la furt calificat. Patru hunedoreni sunt acuzați ca ar fi sustras țigarete in valoare de 31.000 de lei din magazine…

- Mihaela Florina Focica, inspector judiciar care a facut parte din echipa de control la Directia Nationala Anticoruptie (DNA), a afirmat miercuri in cadrul Sectiei pentru procurori a CSM ca in prezent imaginea Inspectiei Judiciare este "praf"."Cert este ca pe toata perioada desfasurarii controlului,…

- Tanarul de 28 de ani care s-a prabușit pe acoperișul unei case de pe Calea Dorobanților din Timișoara fusese chemat de catre proprietara imobilului sa ii indrepte țiglele de pe acoperiș. Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpa, iar inspectorii ITM i-au batut la poarta femeii care…

- Trei inspectori ai izolatorului de detentie provizorie al Directiei de Politie a municipiului Chisinau si patru detinuti care s-au aflat in aceeasi celula cu Andrei Braguta, vor comparea pe banca acuzatilor. Dosarul celor sapte in cazul lui Braguța a fost trimis in judecata. Politistii sunt acuzati…

- Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Buzau – Biroul Rutier au organizat o actiune de verificare a legalitatii desfasurarii transportului de persoane in regim de taxi, precum si de prevenire a evenimentelor in care ar putea fi implicati acestia. In cadrul activitatilor s-a urmarit verificarea respectarii…

- In cursul zilei de ieri, politistii constanteni au descoperit mai multe nereguli pe strazile din judet.Astfel, la data de 15 octombrie a.c., politistii din cadrul Sectiei 2 Rurala Mihail Kogalniceanu au depistat un barbat de 26 de ani, care a condus un moped neinmatriculat, pe DN 22, fara a detine permis…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Satu Mare, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au retinut doua persoane care efectuau operatiuni ilegale cu droguri de mare risc.Azi, 13 octombrie, politistii de combatere a criminalitatii…

- Politistii din cadrul Sectiei 1 Politie Pitesti, au continuat cercetarile intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunilor de furt. Din cercetari politistii au stabilit ca in perioadele 24 august - 04 septembrie, C.Sorinel Vasile, de 45 ani, si L.Lucian Traian, de…

- Politistii din Hunedoara si procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat perchezitii la membrii unei grupari infractionale, banuiti ca ar fi fabricat droguri de mare risc in laboratoare clandestine, organizate in garsoniere din municipiul Petrosani, pe care le ar fi comercializat ulterior in localitati din Valea…

- Polițiștii din Caraș-Severin efectueaza, in aceasta dimineața, 14 percheziții domiciliare in patru județe, inclusiv Timiș, la persoane suspecte de braconaj arheologic care, in urma sapaturilor neautorizate, au prelevat mai multe bunuri culturale. Potrivit unui comunicat de presa transmis de Inspectoratul…

- Un pasaport biometric bulgaresc fals a fost descoperit de politistii de frontiera in torpedeul masinii unui moldovean. Potrivit informatiilor, actul fals urma sa ajunga in Anglia, in schimbul unei sume de bani.

- Serviciul de Investigații Criminale Suceava a organizat in perioada 2-4 octombrie o acțiune in sistem integrat pe raza județului pe linia prevenirii criminalitații judiciare, la care au fost cooptați și polițiștii structurilor de ordine publica, rutier și acțiuni speciale.In cadrul actiunii au fost…

- Mai multe sute de polițiști din Las Vegas și apropiați i-au adus joi un omagiu emoționat lui Charleston Hartfield, singurul membru al forțelor de ordine ale orașului ucis in timpul carnagiului de duminica, relateaza vineri AFP. Hartfield, care facea parte din serviciul pentru prevenirea…