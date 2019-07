Iranul apreciaza eforturile Arabiei Saudite pentru eliberarea unui petrolier care a ancorat in luna mai in portul saudit Jeddah din cauza unor probleme tehnice, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe iranian, Abbas Mousavi, citat de agentia Fars, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Iranul și SUA se amenința reciproc cu razboiul, iar Arabia Saudita este principalul aliat SUA in regiune fiind in relații extrem de reci cu Iranul. De asemenea, Iranul a capturat recent un petrolier britanic.

"Iranul apreciaza eforturile autoritatilor din Arabia Saudita, Elvetia si Oman…