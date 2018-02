Stiri pe aceeasi tema

- Cum a reacționat MM Stoica dupa ce Dinamo a ratat play-off-ul. Dinamo a ratat calificarea in play-off-ul Ligii I, dupa ce a fost invinsa, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-0 (1-0), de echipa Astra Giurgiu, in etapa a 26-a a Ligii I . MM Stoica se bucura ca Dinamo a ramas in afara play-off-ului.…

- Ros-albii au avut o prestatie groaznica, la Giurgiu, iar jucatorii si antrenorul Vasile Miriuta au recunoscut, la unison, ca au pierdut fara drept de apel. Singurul care a vazut o conspiratie impotriva „cainilor“ a fost un om care nu e clar cum a ajuns presedinte la Dinamo!

- Intrucat meciurile ramase de disputat nu mai pot aduce modificari in clasamentul primelor sase echipe ale Ligii 1, va prezentam programul play-off-ului ligii I sezonul 2017/2018 Etapa I (3 martie) CFR Cluj - Poli Iasi FCSB - Viitorul Craiova - Astra Etapa II (10 martie) …

- Dinamo va lupta astazi de la ora 19:45 pentru a obtine biletul pentru play-off. Elevii lui Vasile Miriuta trebuie sa se impuna in jocul din ultima etapa a acestui sezon regulat al Ligii I pentru a fi siguri ca vor obtine o clasare in primele sase echipe si astfel sa acceada in play-off. „Cainii” sunt…

- Azi e ziua decisiva in Liga 1, urmand sa se stabileasca ultimele doua echipe calificate in play-off. Dinamo, Poli Iași și Viitorul se lupta pentru doua locuri, iar tensiunea dintre cele 3 combatante e din ce in ce mai mare. Poli Iași, formație care s-ar califica in play-off daca o invinge pe Viitorul,…

- Dinamo se confrunta cu o absența importanta pentru duelul decisiv cu Astra de sambata, din ultima etapa a sezonului regulat: slovacul Adam Nemec are probleme musculare in urma derby-ului cu FCSB și are șanse mici sa fie pe teren la Giurgiu. TV Digi Sport anunța ca atacantul a efectuat in aceasta dimineața…

- Dupa victoria, 2 1, cu FC Botosani, FC Viitorul s a apropiat si mai mult de turneul play off al Ligii 1. Verdictul se va da etapa viitoare In acest moment, sunt calificate in play off CFR Cluj, FCSB, CSU Craiova si Astra. Pentru celelalte doua locuri care asigura accederea in aceasta faza a campionatului…

- Fanii dinamoviști anunța ca vor veni in numar uriaș, peste 4.000 de oameni, in orașul in care-și vor juca ultima șansa la play-off. Soarta lui Dinamo se decide sambata seara, la Giurgiu, unde se va disputa un meci decisiv pentru elevii lui Miriuța și pentru antrenor insuși. Avand in vedere miza, suporterii…

- Unirea Alba Iulia a pierdut astazi cel de-al doilea amical la rand, in deplasare cu CFR Cluj II, colega sa de serie, scor 0-2 (0-1). Unicul gol al primei reprize a fost marcat de Marius Coman (18), tocmai atacantul dorit inca din toamna de “alb-negrii”, iar la reluare Giurgean (76) a parafat rezultatul…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat azi programul etapei a 26-a, ultima din sezonul regulat. Etapa va incepe vineri, pe 23 februarie, cu meciul CSU Craiova - ACS Poli Timișoara. Sambata, 24 februarie, vor juca echipele care se lupta pentru un loc de play-off. Astfel, de la ora 19:45, se vor juca…

- Cu doua etape inainte de finalul sezonului regulat, Astra, Viitorul, Dinamo, CSMS Iași și FC Botoșani se lupta pentru trei locuri de play-off. Dupa ultima etapa, in care s-a impus contra Chiajnei, 4-3, Dinamo a urcat pe locul 6, luand locul celor de la FC Botoșani, care a pierdut cu CSMS Iași, 0-1. …

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat luni programul partidelor din sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal. Gaz Metan vs Asta Giurgiu va deschide "balul", pe 27 februarie. Derbiul CS U Craiova vs Dinamo se va disputa pe 1 martie, de la ora 20:30.

- "Suntem la mana noastra acum", a spus Vasile Miriuța inainte de meciul egal, 2-2, cu CSU Craiova. Calculul are logica in condițiile in care, in etapa a 26-a, Dinamo joaca la Astra și, daca ambele echipe caștiga tot pana atunci, o victorie ar impinge echipa lui Miriuța pe un loc de play-off. Totuși,…

- Lupta la titlu se anunta mai disputata ca niciodata in acest an deoarece doar campioana va merge in preliminariile Ligii Campionilor. CFR Cluj si FCSB se afla in pole-position la debutul1 acestui sezon, dar si echipa din Craiova ar putea sa intre in lupta pentru titlu in play-off. Echipa lui Dica…

- Liga 1 se reia cu CFR Cluj in postura de lider, la 2 puncte in fața celor de la FCSB. CSU Craiova sta pe aproape, la 6 puncte de lider și la 4 de FCSB. Dupa 26 de etape incepe play-off-ul, in care punctele se injumatațesc. DINAMO FCSB. S-au stabilit data si ora derby-ului Dinamo - FCSB din…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat, joi, ca programul etapei a XXIV-a a Ligii I a fost modificat. Conform noului program, partida Concordia Chiajna – Dinamo, care urma sa aiba loc duminica, 11 februarie, va avea loc in 12 februarie, iar CSU Craiova – Sepsi, care era programat in 12 februarie…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat, vineri, ca derbiul Dinamo – Steaua, din etapa a XXV-a a Ligii I, se va disputa in data de 18 februarie. Meciul va avea loc cu incepere de la ora 20.45, pe Arena Nationala.Programul celorlalte partide din etapa a XXV-a va fi anuntat la 29 ianuarie,…

- DINAMO FCSB. Dinamo – FCSB, meci din etapa a 25-a a Ligii 1, se va disputa, duminica, 18 februarie, de la ora 20:45. Derby-ul DInamo - FCSB este programat pe Arena Nationala. DINAMO FCSB. Programul celorlalte partide din etapa a 25-a a Ligii 1 va fi anuntat pe 29 ianuarie. Gigi Becali,…

- De ce ar putea renunța Ionuț Negoița la Dinamo: ”Daca se intampla asta, la revedere!”. Ioan Andone este de parere ca Ionut Negoita se va retrage de daca nu reuseste sa intre in play-off. Antrenorul in varsta de 57 de ani spune ca Negoita n-ar putea sa treaca peste o asemenea dezamagire. Dinamo este…

- Liga 1 se va relua pe 2 februarie cu meciul dintre Sepsi și ACS Poli Timișoara. LPF a anunțat programul etapelor 23 și 24 din primul eșalon. Etapa a 23-a Vineri, 2 februarie Ora 18.00 Sepsi OSK - Poli TimișoaraOra 20.45 FC Viitorul - Astra Giurgiu Sambata, 3 februarie Ora 18.00 FC Voluntari – Poli IașiOra…

- CFR Cluj si Astra s-au inteles in cele din urma pentru transferul lui Ionita. Dupa ce fotbalistul a fost trimis la echipa a doua si lasat acasa pentru ca a refuzat sa semneze prelunigrea, mijlocasul va ajunge in cele din urma in Gruia. Cele doua cluburi s-au inteles, iar transferul se va materializa,…

- Scandal la CFR Cluj. Dan Nistor nu mai suporta sa fie rezerva și ii cere explicații lui Dan Petrescu. „N-a vorbit cu mine, dar o sa discut eu cu el. «Spune, nene, ai ceva cu mine? Spune-mi, nene, de ce nu joc?» Tacerea asta… Ce-i asta? N-am 20 de ani. Și vreau sa joc, iar daca nu se poate aici, voi…

- Așa cum Gazeta Sporturilor a anunțat in exclusivitate, Dan Nistor afla astazi daca va reveni la Dinamo, echipa de la care a plecat in vara la CFR Cluj. Mijlocașul de 29 de ani este nemulțumit ca nu joaca la formația lui Dan Petrescu și a avut o rabufnire la adresa antrenorului, spunand ca acesta il…

- La fel ca in sezonul trecut, Dinamo intampina mari probleme in a prinde play-off-ul. Cu patru etape inainte de final, roș-albii sunt pe locul 7, cu 34 de puncte și vor avea o misiune extrem de dificila in 2018. Cainii mai au de disputat patru meciuri complicate: meciuri pe teren propriu cu CS U Craiova…

- Record in ultima runda din 2017. CFR, printre ghinioniste Etapa cu numarul 22 din Liga 1, ultima din acest an, a adus o premiera in actuala ediție de campionat. Nicio echipa nu a reușit sa caștige in deplasare. Din cele șapte formații care au evoluat acasa, cinci au reușit sa scoata maximum de…

- 15 jucatori au luat "galbene" in etapa incheiata luni seara si vor fi suspendati runda viitoare. Alti doi au fost eliminati direct. Anul fotbalistic 2017 se incheie cu patru meciuri tari de tot. FCSB - Viitorul, U Craiova - CFR Cluj, Astra - FC Botosani si Poli Timisoara - Dinamo sunt cele patru șocuri…

- CFR așteapta de 10 ani sa-l bata pe antrenorul Timișoarei, Ionuț Popa: ”Va fi un meci de lupta” CFR Cluj are un motiv in plus ca sa-i invinga pe banațeni. Actualul antrenor al Timișoarei, Ionuț Popa, este neinvins in duelurile cu ”feroviarii” de 10 ani. ”Va fi un meci de lupta”, anunța tehnicianul ardelenilor,…

- Kayserispor, CS U Craiova și CFR Cluj sunt echipele care il doresc pe Alex Ionița II. Mihai Rotaru chiar a oferit 200.000 de euro, plus Simon Mazarache și Cristi Barbuț, fotbaliști care nu intra in planurile de viitor ale formației care acum se afla pe locul 3 in Liga 1. In schimb, Dani Coman a anunțat…

- ”Nou venit” in Gruia. Omrani a devenit tatic :) Atacantul lui CFR Cluj are un nou motiv de bucurie. Dupa golul inscris cu FC Voluntari, Billel Omrani (24 ani) a devenit tatal unui baiețel. Anunțul a fost facut chiar de președintele "feroviarilor", Iuliu Mureșan. "Omrani joaca foarte bine. E în…

- Cu 6 etape inainte de final, lupta pentru ultimele trei locuri din play-off este tot mai incinsa. CFR Cluj, FCSB și CSU Craiova au scapat de emoțiile calificarii și se vor lupta pentru caștigarea campionatului, in timp ce FC Botoșani, Viitorul, Astra, Dinamo și chiar și Poli Iași au șanse la play-off…

- Gigi Becali bate in retragere. Finanțatorul Stelei a avut un discurs curios dupa victoria echipei sale impotriva lanternei Juventus București, 4-0. Succes care a redus la cinci puncte diferența fața de liderul CFR Cluj. ”CFR Cluj este o echipa foarte solida, da senzația de putere. Dan Petrescu a reglat…

- Vicecampioana Romaniei la rugby, CSM Știința Baia Mare, a invins, sambata, pe Steaua, cu scorul de 22-8 (10-3), in derby-ul etapei a 5-a din Cupa Romaniei, ediția 2017-2018, intr-o partida disputata pe stadionul din complexul Ghencea. ”Zimbrii” s-au impus datorita a trei eseuri, din care doua de penalizare,…

- Claudiu Niculescu s-a aratat extrem de nemulțumit de jucatorii sai dupa infrangerea de pe teren propriu cu CFR Cluj, scor 0-3. "Cuvinte nu prea am in acest moment. CFR ne-a depașit la toate capitolele. Eu sunt foarte suparat pentru ca baieții n-au respectat absolut deloc ce am pregatit la antrenamente.…

- "Cainii" au luat 15 puncte din meciurile in care au beneficiat de penalty-uri. Ultima isprava e calificarea in "sferturile" Cupei Romaniei, tot de la punctul cu var. Dinamo a trecut cu chiu, cu vai de U Cluj, in "optimile" Cupei Romaniei, la penalty-uri. Pe langa "loteria" din Cupa, "cainii" au devenit…

- FC Voluntari- CFR Cluj este meciul care va deschide runda a XX-a din Liga I.A Cu un avans de cinci puncte in fata FCSB-ului, ardelenii abordeaza cu incredere partida de pe stadionul „Anghel Iordanescu” cu FC Voluntari.A

- Ioan Ovidiu Sabau, managerul general al lui U Cluj, semnaleaza forma deosebit de slaba prin care trece Dinamo. "Cainii" s-au impus in urma loviturilor de departajare in meciul cu "Șepcile Roșii", iar Sabau s-a declarat uimit de lipsa de intensitate a jucatorilor lui Miriuța. "Dinamo nu arata deloc…

- Adrian Falub a facut analiza meciului pierdut de U Cluj cu Dinamo la penalty-uri, scor 1-3, dupa ce la finalul celor 120 de minute scorul a fost egal, 1-1. Tehnicianul ardelenilor e de parere ca echipa sa ar fi meritat calificarea inca din timpul regulamentar. "Am fost aproape, dar pana la urma am…

- Dupa 120 de minute scorul a fost egal, 1-1. Corbu a deschis scorul pentru Dinamo (14), iar Goga a egalat in minutul 34. "U" Cluj ratase un penalty prin Giurgiu in minutul 5. Ardelenii au avut o șansa uriașa de a se califica in minutul 88, cand Florescu a tras dintr-o foarfeca laterala, iar St. Filip…

- LIVE TEXT ”U” Cluj – Dinamo, meciul serii in optimile Cupei. Peste 6.000 de fani sunt așteptați pe Cluj Arena Universitatea Cluj va da piept cu Dinamo, astazi, de la ora 20:30, pe Cluj Arena, in optimile Cupei Romaniei. Partida va fi transmisa în format live-text pe ZIUA de CLUJ.…

- George Florescu, fostul decar al echipei naționale, in prezent la U Cluj, in Liga 3-a, spera ca "Șepcile Roșii" o vor elimina pe Dinamo din Cupa. Partida se joaca maine, de la ora 20:30. "E foarte important ca jucam in fața propriilor suporteri. Cred ca presiunea va fi pe cei de la Dinamo, pentru ca…

- Dinamo, impinsa in play-off? ”Ma tem de arbitraj”. In acest moment, pentru Dinamo accederea in play-off-ul din Liga 1 este un obiectiv prioritar, cu toate ca jocul echipei lasa mult de dorit. Numai ca adversarii acuza trupa alb-roșie ca va avea parte de arbitraje favorabile. Dinamo are viața grea in…

- "Cainii" se vor duela miercuri cu o echipa de liga a treia care are in componența foști fotbaliști ai Stelei sau ai lui Dinamo și jucatori cu selecții in echipa naționala a Romaniei. Derby in Cupa Romaniei maine seara! U Cluj și Dinamo, doua echipe de tradiție ale Romaniei, se dueleaza in "optimile"…

- Eugen Neagoe, tehnicianul lui Sepsi Sfantu Gheorghe, a criticat in termeni duri arbitrajul din infrangerea cu CFR Cluj, 0-2, și afirma ca se teme de decizii potrivnice și etapa viitoare, cand covasnenii vor da piept cu Dinamo. "Nu am venit la plimbare, s-a vazut acest lucru. Chiar daca CFR este pe…

- Etapa a 19-a a Ligii I la fotbal se incheie diseara, cu meciul dintre liderul clasamentului, CFR Cluj, și nou-promovata Sepsi Sf.Gheorghe, programat de la ora 20:45. Vicecampioana FCSB a cedat aseara la Giurgiu, cu 0-2 in fața fostei campioane Astra, in timp ce Gaz Metan Mediaș și FC Voluntari au terminat…