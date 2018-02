Stiri pe aceeasi tema

- Lucratorii poștali din Mexic au avut parte de o surpriza de proporții cand au deschis unul dintre colete. In recipientul de plastic se afla un pui de tigru, sedat. Felina a fost gasita cu ajutorul cainilor de poliție care verifica pachetele expediate prin poșta. Lucratorii poștali din Mexic au avut…

- Surpriza pentru proaspetii parinti! E posibil ca statul sa le dea bani. Partidul Noua Romanie (PNR) a conceput un proiect de lege prin care statul le va depune, la CEC Bank, copiilor nascuti dupa data de 1 ianuarie 2018, cate 10.000 de euro pentru a putea sa isi continue studiile, sa-si deschida o afacere…

- Universul “Star Wars” este intr-o continua expansiune, iar producatorii serialului “Game of thrones” David Benioff și D.B. Weiss au semnat deja actele necesare pentru a intra in universul “Star Wars”. Disney și Lucasfilm au anunțat ca pe langa continuarea trilogiei J.J. Abrams’ Skywalker, cei doi prodcatori…

- Acestia vor lucra la acest proiect dupa ce se va incheia sezonul "Game of Thrones", in 2019. "Suntem onorati de oportunitatea care ne-a fost oferita, putin inspaimantati de responsabilitate si foarte nerabdatori sa incepem, de indata ce ultimul sezon din Game of Thrones se va incheia", au afirmat cei…

- Compania Lucasfilm a anuntat ca va produce o noua serie de filme din universul „Star Wars" care va fi realizata de echipa de scenaristi si producatori a serialului fantasy cult „Game of Thrones".

- Mai multe publicatii din Coreea de Sud, Marea Britanie si Statele Unite citeaza surse anonime care vorbesc despre faptul ca Samsung va creste pretul de vanzare a primelor flagship-uri pe care le va lansa anul acesta

- Cel despre care se spune ca “a inventat” handbalul feminin la Bucuresti si a reusit sa duca la cea mai inalta performanta CSM Bucuresti castigand Liga Campionilor este curtat pentru a revigora handbalul baimarean. Este vorba despre Constantin Caliman care ar putea devein presedintele CS Minaur Baia…

- Surpriza de proportii la un concurs de frumusete din Kazahstan. O concurenta care a ajuns pana in finala competitiei s-a dovedit a fi un barbat. Protagonistul situatiei incredibile il cheama Eli Diaghilev si are 22 de ani.

- Surpriza de proportii in Super Bowl, finala Ligii profesioniste de fotbal american.Philadelphia Eagles a caștigat trofeul in fata campioanei en-titre New England Patriots, scor 41-33. Cel mai bun jucator al finalei a fost desemnat coordonatorul de joc al lui Eagles, Carson Wentz.

- Echipa scolii sportive Speranta a furnizat surpriza etapei a opta a Campionatului Republicii Moldova la baschet masculin. Formatia condusa de Oleg Pravdiuc a spulberat la Chisinau cu scorul 130-76 pe Gama Cahul, ce se afla pe locul doi clasament.

- Geri Halliwell, Victoria Beckham, Melanie Brown, Emma Bunton si Melanie Chisholm au creat un adevarat fenomen cu trupa Spice Girls in anii '90. Formatia s-a destramat acum 18 ani, iar despartirea celor cinci a intristat milioane de fani din toata lumea.

- Adidas, firma de echipament sportiv care a renunțat la Simona Halep in acest an, a avut parte de o surpriza din partea sportivei noastre la conferința de presa. Chiar daca pe tot parcursul turneului Simona Halep a jucat fara sponsor tehnic, purand niște haine simple. A venit in fața jurnaliștilor cu…

- Politistul de la Brigada Rutiera agresat de Cristian Boureanu a cerut daune de zeci de mii de euro in cadrul procesului in care fostul deputat este judecat pentru ultraj si tulburarea linistii si ordinii publice. Citeste si: Traian Basescu, atac FURIBUND la seful PSD: 'Vrea sa aduca Guvernul…

- Miercuri, pentru Real a marcat Benzema (47), in minutul 55, iar pentru Leganes au inscris Eraso (31) si Gabriel (55). In semifinale a acces miercuri si Valencia, care a dispus de Deportivo Alaves, la loviturile de departajare. In ultimul sfert se intalnesc joi FC Barcelona si Espanol, in tur 0-1.

- Simona Halep a ajuns in optimile de la Australian Open 2018 si, la cum a aratat tabloul in momentul tragerii la sortii, ar fi putut da peste niste nume grele in semifinale. Trei dintre aceste jucatoare au fost insa deja eliminate.

- Nelu Ploiesteanu a povestit, invitat fiind la emisiunea ”Rai, da buni”, cum a ramas masca la un revelion, cand a fost ”inchiriat” de cineva. A dezvaluit ca a fost platit regeste pentru reprezentatia din acea seara.A

- Dupa ce Razvan Ciobanu a anunțat ca nu va mai juriza in cadrul emisiunii „Bravo, ai stil", a luat forma urmatoarea intrebare: cine va fi cel de-al patrulea jurat? Așteptarea a luat sfarșit!

- Vlad Chiricheș are mari șanse continue la Napoli, iar SportItalia anunța ca fundașul roman s-ar fi ințeles deja cu liderul din Serie A. Capitanul naționalei Romaniei iși va prelungi contractul cu Napoli pana in 2022 dupa ce a batut palma cu Aurelio De Laurentiis. Romanul se va prezenta in aceasta saptamana…

- Ziua de ieri a fost cu ghinion pentru un șofer din Navodari. Cand a ajuns in parcare, a avut parte de o surpriza. S-a trezit cu masina infoliata. Imaginea a devenit imediat virala pe internet.

- Surpriza de proportii pentru soferii baimareni. Din 5 ianuarie acestia achiziționa abonamentul anual de parcare cu 100 de lei. Pretul este similar cu cel de anul trecut iar tichetul este valabil in parcarile publice de pe raza municipiului Baia Mare. Posesorii de autoturisme au posibilitatea și de a-și…

- Anul 2018 reprezinta anul schimbarilor de echipe pentru mai mulți jucatori romani din strainatate. Principalul vizat in aceasta luna ianuarie este chiar cel mai scump roman din istoria Ligii 1, Nicolae Stanciu.

- O Hotarare de Guvern adoptata joi stabilește ca, in anul 2018, contingentul de lucratori straini nou-admiși pe piața de munca din Romania sa se ridice la 7.000, in baza avizelor de angajare/detașare.

- Dupa ce au avut o nunta de vis organizata de echipa "Rai da Buni", Oana si Laurentiu se bucura din plin de momentele de sot-sotie. Pentru ca acesta a fost primul Craciun care i-a prins impreuna, Laurentiu nu putea ra rateze momentul fara sa ii lase o amintire frumoasa Oanei.

- Surpriza de proporții in Cupa Ligii Angliei! Manchester United a fost eliminata in sferturile de finala ale competiției de Bristol City, formație din liga a doua valorica a campionatului Angliei. "Diavolii roșii" au pierdut dramatic partida cu scorul de 1-2.

- Pe numele senatorului PSD, Șerban Nicolae, și al ministrului Sanatații, Florian Bodog, a facuta o sesizare la Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU), in care se reclama suspiciuni de plagiat a tezelor de doctorat ale celor doi.

- Kayserispor, CS U Craiova și CFR Cluj sunt echipele care il doresc pe Alex Ionița II. Mihai Rotaru chiar a oferit 200.000 de euro, plus Simon Mazarache și Cristi Barbuț, fotbaliști care nu intra in planurile de viitor ale formației care acum se afla pe locul 3 in Liga 1. In schimb, Dani Coman a anunțat…

- Chiar daca Beyonce de Romania, fosta iubita a lui Nicolae Guța, este suspecta de cancer, aceasta nu renunța sa aduca un zambet cald pe fațele celor apropiați. Cantareața de manele i-a facut o surpriza frumoasa fiicei sale.

- Fostii concurenti ai emisiunii "Mireasa pentru fiul meu" au avut parte de o intalnire cu totul speciala. Acestia si-au surprins fanii cu o imagine de grup. S-au intalnit unde nu se astepta nimeni.

- Anda Calin si Liviu Varciu formeaza unul dintre cele mai mediatizate cupluri din tara si nu ezita niciun moment sa ne surpinda. Dupa ce Liviu Varciu a plecat din tara pentru filmarile showului ”Asia Express”, Anda Calin impreuna cu fetita sa, ii duc dorul si il asteapta cu nerabdare acasa.

- Simona Gherghe, in platoul Acces Direct de 1 Decembrie. Prezentatoarea tv, care s-a retras din lumina reflectoarelor cu puțin timp iniante de a naște, și-a surprins telespectatorii, atunci cand și-a facut apariția alaturi de colega ei, Mirela Vaida. Simona Gherghe și Mirela Vaida au aparut imbracate…

- Cateva miii de militari si specialisti din MApN, MAI si SRI, cu peste 350 de mijloace tehnice, dintre care circa 50 de aeronave, si militari din mai multe tari aliate sau partenere participa de 1 decembrie, la parada militara de Ziua Nationala a Romaniei, conform Ministerului Apararii.

- Dan Negru este unul dintre cei mai apreciați prezentatori din Romania. Profesionalismul și pasiunea cu care s-a prezentat de fiecare data in fața telespectatorilor au facut ca el sa fie iubit.

- Cel mai recent film din seria Star Wars va ajunge pe marile ecrane in preajma Craciunului. Cu ocazia lansarii filmului „Star Wars: The Last Jedi”, cea mai recenta productie din seria SF, Samsung pregateste o surpriza placuta pentru fanii filmului. Producatorul coreean ar putea lansa…

- Sindicatele Cartel Alfa și Blocul Național Sindical (BNS), impreuna cu alte 39 de grupuri civice și organizații non-guvernamentale cheama romanii in strada pentru a cere demisia imediata a Guvernului și a președinților Camerei Deputaților și Senatului.

- Potrivit rezultatelor unui sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana si Regionala (CURS) in luna noiembrie, in cazul in care s-ar organiza alegeri parlamentare, PSD ar obtine 43% din voturi, cu 2,5% mai putin decat in 2016. Prima modificare importanta ar fi reprezentata de o crestere a procentelor…

- Dupa ce Viorel Lis a fost externat din spital, in urma operației de colecist, acesta a avut parte de o surpriza de proporții acasa. Oana l-a așteptat cu un buchet imens cu trandafiri și o bautura speciala.

- Plangere de ultima ora la DNA. Un barbat a venit in fata procurorilor dupa ce a gasit in centrul Capitalei 5 saci cu cartele de telefonie functionale. Barbatul care a abandonat sacii a fugit.Procurorii anticoruptie au avut parte de un incident neobisnuit. Un barbat a venit sa declare ca, duminica,…

- Trei militari romani raniti in teatrele de razboi din Irak si Afganistan ar putea fi numiti cetateni de onoare ai Capitalei, potrivit unor proiecte de hotarare aflate pe ordinea de zi a sedintei CGMB de saptamana viitoare.Citeste si: ULTIMA ORA - Trafic BLOCAT pe DN1 in urma unui accident.…

- Ultima intrecere de Formula 3 a sezonului și totodata cea mai prestigioasa a aruncat la coș orice previziuni, trecand de la calificarile previzibile cu cei patru protagoniști ai seriei europene in frunte, la o nebunie totala, decisa in ultimul viraj in favoarea temerarului recrut Red Bull, Dan Ticktum.…

- Mihai Stoica a vorbit despre transferul lui Adam Nemec de la Dinamo la FCSB. Surprinzator, oficialul roș-albaștrilor nu il vrea pe slovac. In schimb, il lauda pe Gabi Enache, unul dintre cei mai contestați fotbaliști din lotul lui Nicolae Dica. "Nemec nu este un jucator interesant pentru Steaua, din…

- Negocierile declanșate de PNL pentru rasturnarea Guvernului Mihai Tudose au debutat, ieri, cu o surpriza de proporții: liberalii nu au avansat pentru funcția de prim-ministru numele președintelui partidului, Ludovic Orban.

- Surpriza de proportii in showbiz! O cunoscuta blondina s-a impacat cu iubitul ei, cel pe care il vedea fiind tatal fetitei pe care ea o are. S-au despartit in urma cu cateva saptamani, iar ea sustinea ca amandoi mor de dor, dar orgoliul primeaza.